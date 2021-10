Najočitiji problemi vidljivi u oblasti vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je napredovala u nekim poglavljima, ali najočitiji problemi su vidljivi u oblasti vladavine prava, odnosno poglavlju 23, kazala je šefica delegacije Evropske unije (EU) Oana Kristina Popa.

Ona je danas predala Izvještaj Evropske komisije (EK) o napretku Crne Gore, premijeru Zdravku Krivokapiću.

Krivokapić je, kako se navodi u saopštenju Vlade, zahvalio na dobronamjernim i konstruktivnim smjernicama EK, uz konstataciju da svaki novi Izvještaj o napretku doživljava kao novu šansu da Crna Gora bude bolja i naprednija na svom putu ka EU.

On je, kako se dodaje, naglasio da je Vlada u potpunosti posvećena evropskim i evroatlantskim vrijednostima, što se, kako je kazao Krivokapić, očitava u činjenici da je, na svakoj sjednici Vlade, prva tačka posvećena upravo evropskim integracijama.

„Naročito me raduje što je Evropska komisija konstatovala usklađenost naše vanjske politike sa stavovima zajedničke vanjske i bezbjednosne politike EU”, rekao je Krivokapić.

On je, kako se navodi, istakao važnost sinhronizovanog djelovanja sve tri grane vlasti u Crnoj Gori, kako bi država što prije došla do neophodnih reformi.

Popa je istakla da je Izvještaj o napretku važan instrument, odnosno set smjernica koji pomaže Crnoj Gori da prilagodi i usaglasi sopstveni sistem sa EU.

“Prema njenim riječima, iako je Crna Gora napredovala u nekim poglavljima, najočitiji problemi su vidljivi u oblasti vladavine prava, odnosno Poglavlju 23”, kaže se u saopštenju.

Popa je, kako se navodi, ponovila konstataciju da je vanjska politika Crne Gore stoprocentno usklađena sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

„Podrška od preko 70 odsto građana članstvu Crne Gore u EU naše je i vaše zajedničko postignuće. Međutim, visoka podrška podrazumijeva i visoka očekivanja građana”, rekla je ona.

Krivokapić je rekao da će politiku Vlade naredne godine obilježiti tri razvojna programa.

“Ekonomsko-finansijski „Evropa sad!”, administrativno-pravni „Evropa ovdje!”, i investicioni „Crna Gora odmah!”, kazao je Krivokapić, uz konstataciju da Crna Gora optimistično gleda i računa na novi Garantni fond za Zapadni Balkan.

Popa je, kako su kazali iz Vlade, ponovila riječi, koje je predsjednica EK Ursula fon der Lajen uputila Crnoj Gori, prilikom njene nedavne posjete Podgorici – „mi vas želimo u EU”, uz napomenu da je u pitanju dvosmjerni proces, koji zahtijeva ozbiljne reforme, na čemu će EU nesebično pomagati Crnoj Gori.

Obje strane su, na koncu susreta, kako je saopšteno, zahvalile na otvorenom dijalogu i kazale da su zadovoljne zbog nastavka saradnje.

