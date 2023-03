Milatović: Dijaspora ne zaslužuje da je tretiraju kao rezervoar glasova

Podgorica, (MINA) – Dijaspora ne zaslužuje da je tretiraju kao rezervoar glasova, rekao je predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad (PES) Jakov Milatović dodajući da je za njega dijaspora vrijedan ljudski resurs.

Miltović je na konvenciji u Bijelom Polju kazao da se protiv njega vodi organizovana hajka.

“Žele građane da obmanu kako se ja zalažem za oduzimanje prava našoj dijaspori. To je teška podvala”, kazao je Milatović, saopšteno je iz PES.

Milatović je rekao da za razliku od prakse, “sada već sasvim sigurno, bivšeg predsjednika Crne Gore”, njegov odnos sa dijasporom neće početi i završiti se izborima, ni ovim ni nekim sljedećim.

“Dijaspora za mene nije glasački, već vrijedan ljudski i moralni resurs. Naši ljudi u dijaspori su humanitarci i donatori, investitori, pokretači našeg razvoja i najbolji promoteri naše zemlje, te neiscrpni izvor pameti i iskustva koje godinama usvajaju u najrazvijenijim i najuređenijim zemljama širom svijeta”, kazao je Milatović.

On je dodao da sa dijasporom dijeli zajednički san – da se Crna Gora ugleda i liči na te zemlje, a ne na, kako je naveo, zarobljene države i hibridne kriminalne režime.

“Onaj ko crnogorsku dijasporu tretira kao rezervoare i glasačke džepove i sprovodi birački mehanizam, svako onaj ko se sjeti dijaspore samo onda kada mu zatreba za njegov lični opstanak na vlasti – nije iskreni prijatelj dijaspore, niti prijatelj Crne Gore” poručio je Milatović.

On je rekao da će sljedeći put u Bijelo Polje doći kao predsjednik.

Milatović je obećao da nikad neće žmuriti na muku građana, nikad neću bogate činiti još bogatijima, a siromašne tjerati u totalno siromaštvo.

“Uz sve znanje i sposobnosti koje imam, uradiću sve da svaki susret i kontakt koji kao predsjednik ostvarim širom svijeta bude u cilju dovođenja turista i investitora, ali ne samo na primorje, već u cijelu Crnu Goru, a nezaobilazno i u Bijelo Polje”, rekao je Milatović.

On je kazao da ne želi da njegovi sugrađani, komšije, zemljaci, prijatelji i dalje odlaze iz Crne Gore.

“Naprotiv, želim da se ljudi vrate u svoju Crnu Goru, i da svoje znanje, iskustvo i kapital ulože u razvoj moderne, razvijene i građanske Crne Gore – punopravne članice Evropske unije”, rekao je Milatović.

On je kazao da će sjever oživjeti kad krene da se mijenja motor, a da je Bijelo Polje motor sjevera Crne Gore.

Milatović je rekao da su ujedinili snage kako bi konačno vidjeli leđa čovjeku koji se pitao za sve, ali baš za sve u Crnoj Gori.

“Zato u nedjelju, dragi moji Bjelopoljci, olovku u ruke i glasajte mudro, glasajte za budućnost a ne za prošlost, glasajte za svjetlost a ne za mrak, glasajte zbog budućnosti vas i vaših potomaka, zbog Bijelog Polja i cijele Crne Gore. Uspjećemo zajedno!”, poručio je Milatović.

Iz PES je saopšteno da su na konvenciji govorili i vršilac dužnosti pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima Arben Jakupi, član predsjedništva Demokrata Dženan Kolić, poslanica Građanskog pokreta Suada Zoronjić.

Dodaje se da sun a konvenciji govorili i predsjednik Kluba odbornika Demokratskog fronta Vaso Obradović, direktor bjelopoljske bolnice Kenan Erović, kao i funkcioneri PES-a Olivera Injac, Dražen Petrić, Stefan Madžgalj, Jelenka Andrić i Andrija Delić.

