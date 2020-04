Marković predstavio novi paket mjera ekonomskog oporavka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Duško Marković predstavio je novi paket Vladinih mjera, koji uključuje subvencije za zatvorene i ugrožene djelatnosti, zaposlene na plaćenom odsustvu, karantinu ili izolaciji, kao i za novo zapošljavanje.

Marković je u obraćanju građanima kazao da nove predložene mjere uključuju subvencije za zatvorene djelatnosti za april i maj u iznosu od 70 odsto minimalne zarade i 100 odsto poreza i doprinosa na minimalnu zaradu za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima koji su usljed mjera za suzbijanje epidemije morali biti zatvoreni.

“Mjere obuhvataju subvencije za ugrožene djelatnosti za april i maj u iznosu od 50 odsto bruto iznosa minimalne zarade za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima čiji je rad ugrožen usljed mjera za suzbijanje epidemije”, rekao je Marković.

Mjere obuhvataju i subvenciju za zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu za april i maj u iznosu od 70 odsto bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao ostati kući zbog čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina.

“Predlažu se i subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji takođe za april i maj u iznosu od 70 odsto bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao biti u karantinu ili samoizolaciji, kao i subvencije za novo zapošljavanje u iznosu od 70 odsto bruto minimalne zarade u trajanju od šest mjeseci za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva koja evidentiraju nove zaposlene u aprilu, a koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposleni na Zavodu za zapošljavanje (ZZZ)”, precizirao je Marković.

Prema njegovim riječima, subvencije koje država na taj način daje kroz podršku privredi i građanima izuzete su od prinudne naplate.

“Ove mjere uključuju i olakšice za građane i pospješivanje likvidnosti. Dodatno, Vlada će zadužiti Investiciono-razvojni fond (IRF) da dizajnira nove kreditne linije na način da dopunjavaju ove Vladine mjere”, objasnio je Marković.

Državni organi, organi državne uprave, ustanove i drugi subjekti koji obavljaju javna ovlašćenja, a čiji je osnivač Crna Gora, kao i preduzeća u kojima je država većinski vlasnik kapitala, nakon usvajanja mjera zatražiće odlaganje izvršenja koja su pokrenuta po njihovom predlogu, za vremenski period od 60 dana, za preduzeća u djelatnostima čiji je rad u cilju suzbijanja epidemije zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja.

“Svi energetski subjekti oslobodiće od plaćanja fiksnog dijela računa za utrošenu električnu energiju za april, maj i jun preduzeća u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja. Paralelno, Elektroprivreda (EPCG) će duplirati iznos za subvencije računa za struju socijalno ugroženim domaćinstvima za vrijeme trajanja mjera”, naveo je Marković.

Svaki zatraženi povraćaj poreza na dodatu vrijednost (PDV) će se realizovati u roku od najviše 45 dana, a Uprava carina će limit izloženosti carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga produžiti sa 30 na 60 dana za april i maj za preduzeća u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije.

“Paket mjera uključuje i podršku za sektor poljoprivrede i ribarstva, o kojima smo vodili računa i prilikom donošenja preporuka za suzbijanje epidemije, sa ciljem omogućavanja poljoprivrednih radova u realno mogućim rokovima”, kazao je Marković.

On je rekao da od sektora poljoprivrede očekuju snažan doprinos oživljavanju ekonomskih aktivnosti.

“Zbog toga je Vladino opredjeljenje da se pored više nego izdašnog Agrobudžeta, poljoprivreda dodatno podrži kroz jednokratnu pomoć privrednim ribarima, plaćanje doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede, kao i jednokratnu podršku korisnicima staračkih naknada”, naveo je Marković.

Poljoprivreda će se, kako je naveo, podržati kroz podršku kupovini domaćih proizvoda, plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana, povoljne kredite za nabavku obrtnih sredstava i plaćanje kamate korisnicima tih kredita u grejs period, kao i avansnu uplatu 80 odsto pojedinih premija.

“Dodatna podrška poljoprivredi označiće i nastavak politike ravnomjernog regionalnog razvoja, sa posebnim fokusom na sjever Crne Gore”, dodao je Marković.

Vlada će, kako je kazao, obezbijediti i jednokratnu pomoć u iznosu od 50 EUR svim nezaposlenima na evidenciji ZZZ-a koja ne ostvaruju novčanu naknadu ili materijalno obezbjeđenje.

Marković je kazao da je suština mjera da podrže zaposlene koji rade i žele da stvaraju, kao i privrednike koji poštuje državu i njene ekonomske napore, čuvajući svoje zaposlene.

„Svaki euro koji uložimo kroz ovaj paket mjera mora da doprinese očuvanju onoga što imamo, i stvori pretpostavke za brži oporavak ekonomije i životnog standarda svakog građanina i njegove porodice“, rekao je Marković.

On je podsjetio da je Crna Gora posljednjih nekoliko godina krupnim koracima koračala uzlazno, potvrđujući sposobnost da se održivo razvija i upravlja procesima sveukupnog prosperiteta.

Marković je dodao da je dužnost Vlade da učini sve da se osigura izlazak iz krize, kao i da je predloženi paket siguran prema tom cilju.

„Vjerujem da će naš predlog, koji obuhvata brigu za preko 100 hiljada zaposlenih i više hiljada preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća, dobiti pozitivan odgovor dobronamjernih, onih koji prepoznaju značaj i obuhvat ovih mjera, dakle svih koji razumiju trenutak u kojem se nalazimo“, poručio je Marković.

On je rekao da je to početak sveobuhvatnih ekonomskih mjera koje će se postepeno preduzimati kako bi crnogorska ekonomija nastavila putem kojim je do sada išla.

„To je put napretka i boljeg života. Put oporavka neće biti lak, ali vas uvjeravam da ćemo iz ovoga izaći“, kazao je Marković.

On je objasnio da je paket mjera, usmjeren na pružanje podrške privredi, zaposlenima i socijalno ugroženim građanima, predložio ekonomski tim koji je formirao, kao i da bi sjutra trebalo da počne dijalog sa socijalnim partnerima, predstavnicima poslaničkih klubova i jednim brojem ekonomskih eksperata i analitičara.

„Želim da okupimo i ujedinimo i snage i znanje, da napravimo Savez za Crnu Goru, jer jedino zajedno i složno možemo pobijediti sve izazove koje je nametnulo širenje ovog virusa“, poručio je Marković.