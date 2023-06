Formiranje proevropske Vlade da bude prioritet

Podgorica, (MINA) – Formiranje proevropske Vlade, koja će biti posvećena reformama i ulasku Crne Gore u Evropsku uniju (EU), treba da bude prioritet, poručeno je na sastanku lidera Bošnjačke stranke (BS) Ervina Ibrahimovića i izaslanika Vlade Njemačke za Zapadni Balkan Manuela Saracina.

Kako je saopšteno iz BS, tokom razgovora je naglašena važnost intenziviranja evropskog puta Crne Gore, kao i saradnje država u regionu u okviru Berlinskog procesa.

“Ibrahimović i Saracin su se saglasili da formiranje proevropske Vlade, koja će biti posvećena reformama, socijalnoj pravdi, razvoju ekonomije, uspostavljanju vladavine prava, borbi protiv korupcije i kriminala, kao i ulasku Crne Gore u EU, treba biti prioritet”, kaže se u saopštenju.

Ibrahimović je istakao da ga raduje da se BS prepoznaje kao važan i pouzdan partner Njemačke i Evropske unije.

