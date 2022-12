Danas prvi dueli četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Kataru biće nastavljeno danas prvim četvrtfinalnim duelima.

U 16 sati rivali će biti Hrvatska i Brazil, dok je za 20 zakazan duel Holandije i Argentine.

Za polufinale će sjutra igrati Maroko i Portugal (16), odnosno Engleska i Francuska (20).

Polufinalni mečevi biće odigrani 13. i 14. decembra.

