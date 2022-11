Bulatović: DF ubijeđen da Ustav nije pogažen

Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) ubijeđen je da Ustav nije pogažen usvojenim izmjenama Zakona o predsjedniku, rekao je poslanik tog političkog saveza Predrag Bulatović dodajući da nijednu nadležnost nijesu oduzeli predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću.

Bulatović je, u emisiji Načisto, rekao da se država ne nalazi u haosu zbog Zakona o predsjedniku, već zbog toga što je 30. avgusta 2020. godine jedna parlamentarna većina pobijedila Demokratsku partiju socijalista (DPS).

“DPS se veoma mislio da prizna te izbore. Pritiskom međunarodne zajednice formirali smo parlamentarnu večinu. Ta parlamentarna većina je bila nefunkcionalna i zamijenjena je novom koju je činila ekipa na čelu sa DPS-om”, rekao je Bulatović.

Bulatović je kazao da je “čvrsto ubjeđenje u DF-u da nijesmo pogazili Ustav”.

Prema njegovim riječima, javni interes je da država ima Skupštinu sa punim kapacitetom.

“Sa parlamentarna većina izabere vladu ili pokuša da izabere vladu, što je onemogućio Đukanović”, kazao je Bulatović, prenose Vijesti.

On je naveo da nijednu nadležnost nijesu oduzeli predsjedniku Crne Gore.

“Ako zakon stupi na snagu, daje se šansa predsjedniku da otvori drugi krug konsultacija. Ako u drugom krugu konsultacije nema jasne većine od 41, on može da dodijeli mandat nekoj drugoj ličnosti koja ima najveću podršku, recimo iz DPS”, rekao je Bulatović.

On je kazao da aktuelna Vlada na čelu sa Dritanom Abazovićem nema njihovu podršku i da ne može da pripremi izbore.

Bulatović je rekao da lider Demosa Miodrag Lekić ima podršku 41 poslanika da bude mandatar za sastav nove vlade.

On je rekao da njihov cilj nije da formiraju vladu na čelu sa Lekićem i da tu budu do 2024. godine.

Bulatović je kazao da im je cilj da dođu do uslova za formiranje izbora, da izbore ne pravi Abazovićeva vlada “sa ovom podrškom koju ima”.

On je kazao da je razlog za zabrinutost ako Ustavni sud ne bude izabran 20. novembra.

Bulatović je rekao da vjeruje da će Đukanović vratiti Skupštini Zakon o predsjedniku.

Prema riječima Bulatovića, Đukanović je planirao da dođe do vanrednih parlamentarnih izbora 25. decembra, “jer mu se to poklapalo sa proračunima o dijaspori”.

“To više ne igra. On u ovom trenutku ne želi parlamentarne izbore. DPS će na vanrednim parlamentarnim izborima zabilježiti dodatni pad”, ocijenio je Bulatović.

