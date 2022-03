Bošnjak: Međunarodni faktor da bude inicijator širokog dijaloga

Podgorica, (MINA) – Međunarodni faktor treba da bude inicijator, a možda i moderator širokog dijaloga u cilju razrješavanja političke krize u Crnoj Gori, ocijenila je potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak.

Ona je, kako je saopšteno iz Skupštine, razgovarala sa ambasadorom Austrije Karlom Milerom i zahvalila mu na korisnim sugestijama i savjetima koje je ta ambasada imala tokom pripreme Predloga zakona o privremenom izdržavanju djece koji predviđa osnivanje Alimentacionog fonda.

Navodi se da su sagovornici razmijenili gledišta na trenutnu političku situaciju u Crnoj Gori u kontekstu formiranja takozvane manjinske vlade, a i u kontekstu širih geopolitičkih dešavanja, posebno rata u Ukrajini.

“Bošnjak je iskazala sumnju da najavljena manjinska vlada, ako uopšte dođe do njenog formiranja, neće dati značajnije reformske domete, navodeći da je taj projekat kontroverzan, posebno u dijelu navodne bezuslovne podrške Demokratske partije socijalista”, kaže se u saopštenju.

Bošnjak je istakla da nacionalne partije manjina treba da budu dio svake vlasti, kako bi se manjine osjećale integrisanim u crnogorsko društvo i kako bi bio očuvan dobar multietnički sklad u Crnoj Gori.

Navodi se da su se sagovornici saglasili da je, u kontekstu ukupnih dešavanja, jedno od mogućih rješenja izlaska iz političke krize u Crnoj Gori i formiranje vlade nacionalnog jedinstva sa oročenim mandatom, u kojoj bi participirale sve parlamentarne političke partije, a koje treba ozbiljno razmotriti.

Bošnjak i Miler saglasili su se i da bi, usljed ratnih dešavanja u Ukrajini i nadolazeće ekonmske krize čije se posledice već održavaju i na Crnu Goru, to bilo jedno od potencijalnih rješnja koje bi skrenulo pažnju sa izraženih razlika, na neke konkretne zadatke.

“Poput izmjene izbornog zakonodavstva, sanacionih mjera usljed ekonomske situacije, ali i deblokade institucija sistema i intenziviranja procesa evropskih integracija, jer Zapadni Balkan, kao srce Evrope mora biti stabilan, a to se postiže integracijom ovog prostora u Evropsku uniju (EU)”, kaže se u saopštenju.

Miler je, kako se navodi, istakao da je Austrija spremna da da doprinos intenziviranju evropskih integracija, kroz konkretne projekte koji bi doprinijeli upoznavanju običnog stanovništva, posebno u lokalnim zajednicama sa benifitima koje bi oni imali od članstva u EU.

“Bošnjak se zahvalila na inicijativi za sastanak i istakla da međunarodni faktor treba da bude inicijator, a možda i moderator širokog dijaloga u cilju razrješavanja političke krize i deblokade institucija te postizanju kompromisa”, navodi se u saopštenju.

