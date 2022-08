Bošnjačka stranka glasaće za nepovjerenje Vladi

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Bošnjačke stranke (BS), na osnovu preporuke koje mu je dao Glavni odbor, donijelo je na današnjoj sjednici odluku da poslanici partije glasaju za nepovjerenje 43. Vladi, saopšteno je iz te stranke.

Portparol BS Adel Omeragić, podjsetio je da je ta stranka odgovorno i posvećeno učestvovala u formiranju 43. Vlade, sa ciljem deblokade evropskog puta, dogovora oko izbornog zakonodavstva, deblokade pravosudnog sistema, integracije manjinskih naroda u institucije sistema.

On je dodao da su to proklamovani ciljevi Memoranduma o saradnji, koji je BS potpisala sa koalicijom Crno na bijelo, Socijalističkom narodnom partijom i ostalim manjinskim strankama.

“I pored nespornih rezultata koje je ova Vlada postigla po određenim infrastrukturnim, ekonomskim i socijalnim pitanjima, kao i na inkluziji manjinskih naroda u proces političkog odlučivanja, smatramo da je Vlada, postavljanjem prioriteta, suprotnim Sporazumu o formiranju 43. Vlade, izazvala političku krizu u državi i dovela u pitanje podršku Vladi u parlamentu”, rekao je Omeragić.

On je podsjetio da je predsjednik BS Ervin Ibrahimović na sjednici Vlade jasno ukazao da će takvo postavljanje prioriteta izazvati snažnu političku krizu, “kojoj danas svjedočimo, a koja će zaustaviti naš evropski put, kao ključni prioritet 43. Vlade”.

“Neuspjeh na planu dogovora oko ključnih funkcija u pravosuđu, neizbor članova Sudskog savjeta i sudija Ustavnog sudija, izostanak rezultata na planu reformi izbornih zakona, kao i produbljivanje podjela u društvu, značajno su usporili naš evropski put”, naveo je Omeragić.

BS, kako je rekao, žali zbog odluke parlamentarnih stranaka da se ogluše o današnji poziv poslanika te partije Sulja Mustafića da se oko evropskog puta Crne Gore okupe sve političke partije posvećene euroatlanskoj, građanskoj i nezavisnoj Crnoj Gori, “jer se bojimo da se na taj način propušta prilika za brži ulazak u Evropsku uniju”.

Omeragić je kazao da je aktuelna Vlada izgubila povjerenje većine u parlamentu, u trenutku kada se Crna Gora nalazi na pragu ekonomske i energetske krize, ali i u trenutku kada država ima jasnu evropsku perspektivu, koja se ukazala zahvaljujući aktuelnoj geopolitičkoj situaciji.

“Još jednom pozivamo sve političke snage, posvećene euroatlantskoj budućnosti Crne Gore, da već od sjutra, bez obzira na ishod večerašnjeg glasanja, zajednički krenemo u donešenje hrabrih, odgovornih i državničkih odluka, u korist građana Crne Gore”, rekao je Omeragić.

