Zemljotres srednje jačine u Albaniji

Podgorica, (MINA) – Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju registrovao je u dva sata i 58 minuta zemljotres srednje jačine sa epicentrom na devet kilometara (km) južno od Tropoje u Albaniji.

Jačina tog zemljotresa u hipocentru iznosila je 4,2 jedinice Rihterove skale.

Žarište zemljotresa locirano je na dubini od deset km.

„Na osnovu numeričkog modela promjene intenziteta sa rastojanjem u tom regionu, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području“, kazali su iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

