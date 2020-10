U školske klupe vratilo se više od 52 hiljade đaka

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori danas se u školske klupe vratilo više od 52 hiljade učenika, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, navodeći da je prvi dan škole protekao uz poštovanje smjernica Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz tog resora kazali su da je 41 hiljada đaka sedmog, osmog i devetog razreda osnovne i drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole na modelu kombinovane nastave – učenje uz UčiDoma sadržaje i stalne konsultacije i ispitivanja iz svih predmeta u školi.

Iz ministarstva su kazali da je danas školovanje započelo 7,63 hiljade prvaka.

“Prvi školski dan protekao je u redu, uz poštovanje smjernica IJZ-a”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su podsjetili da su učenicima svih razreda osnovne i srednje škole obezbijedili snimljeni materijal za najveći broj predmeta.

“On se od danas emituje na TVCG2 i to 1. 2. 3. 4. i 5. razred osnovne škole; Uči doma 2 (MNE sport 2) i to 6. 7. 8. 9. razred osnovne škole i 1. razred srednje škole; Uči doma 3 (MNE sport 3) i to 2. 3. 4. razred srednje škole”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su napomenuli da će se prema modelu koji je predviđen za početak školske godine sve provjere znanja svih đaka, izrade testova, kontrolnih i pisanih zadataka za sve đake, organizovati isključivo u školi, uz poštovanje mjera.

Kako su naveli, svi đaci srednjih stručnih škola, bilo kog razreda, praktičnu nastavu realizovaće u školi ili kod poslodavca, uz poštovanje mjera.

Iz Ministarstva su kazali da će posebno biti planiran rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, za koje je pripremljen instrument za procjenu razvojnog statusa i poslat školama.

“Ovo zapravo znači da neće biti niti jednog đaka koji nema veći ili manji, direktan kontakt sa školom, a istovremeno se poštuju sve mjere Instituta”, navodi se u saopštenju.

Direktorica Osnovne škole (OŠ) „Pavle Rovinski“ Dijana Laković rekla je da je priprema za školsku godinu tekla cijelo ljeto, a ove godine pripremali su se sa posebnom pažnjom.

„Pripreme su bile zahtjevne, ali možemo biti zadovoljni kako je danas protekao dan i možemo reći da smo se dobro pripremili“, navela je Laković.

Ona je dodala da su u poređenju sa situacijom iz marta, svi mnogo spremniji za trenutnu situaciju, budući da dio učenika pohađa kombinovanu nastavu.

„Ljeto smo iskoristili da poboljšamo digitalne vještine nastavnika koji su prošli obuke, tako da smo mnogo spremniji za ovakav početak školske godine“, kazala je Laković.

Iz Ministarstva su rekli da su i druge škole i vrtići spremno dočekali đake i mališane.

“Kako bi se ispoštovale sve smjernice IJZ i boravak djece u ustanovama obrazovanja učinio bezbjednim, preko Uprave za imovinu nabavljena su dezinfekciona i druga sredstava, u skladu sa količinama koje su tražile škole i vrtići”, podsjetili su iz Ministarstva.

Kako su naveli, u skladu sa razvojem epidemiološke situacije, a u komunikaciji sa IJZ, uspostavljeni model za početak školske godine podložan je promjenama.