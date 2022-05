Pravo na naknadu po prestanku funkcije ostvarila 31 osoba

Podgorica, (MINA) – Pravo na naknadu po prestanku funkcije iz 42. vlade, prema evidenciji Komisije za kadrovska i administrativna pitanja, ostvarila je 31 osoba, kazao je zamjenik generalnog sekretara Vlade Ilir Harasani.

“Ukupno je 31 osoba ostvarila pravo na naknadu, ne računajući predsjednika i ministre 42. vlade o čijim zahtjevima odlučuje Administrativni odbor Skupštine”, naveo je Harasani.

On je rekao da je među njima 12 državnih sekretara u ministarstvima, što je polovina od ukupnog broja.

“Jedan sekretar ministarstva od ukupno 12 i jedan direktor Agencije, šefica i zamjenica šefice kabineta predsjednika vlade, 11 savjetnika predsjednika vlade, dva generalna sekretara vlade, zamjenik generalnog sekretara, kao i zamjenica glavnog pregovarača”, naveo je Harasani, objavljeno je na Tviter nalogu Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS