Crna Gora, Bugarska i Sjeverna Makedonija donijele suverene odluke

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, Bugarska i Severna Makedonija su, kao suverene države, donijele suverene odluke o svom vazdušnom prostoru, saopšteno je iz Stejt departmenta Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Portparol Stejt departmenta Ned Prajs je, na konferenciji za medije, kazao da te odluke odražavaju riješenost Evrope da poziva Rusiju na odgovornost zbog neopravdane invazije na Ukrajinu.

Upitan da prokomentariše ruske osude i pretnje poslije otkazivanja posjete ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova Begradu, zbog odluke Podgorice, Skoplja i Sofije da zabrane prelet njegovog aviona, Prajs je kazao da i SAD pozivaju Srbiju da se usredsredi na svoj cilj članstva u Evropskoj uniji (EU).

“Uključujući i usklađivanje svoje spoljne i bezbjednosne politke sa ostatkom Evrope”, dodao je Prajs, prenosi portal Glas Amerike.

Na pitanje kako će SAD i NATO zaštiti Crnu Goru, Bugarsku i Sjevernu Makedoniju, on je odgovorio da su sve tri države članice NATO-a.

“A posvećenost članu pet u odnosu na sve tri države je obavezujuća”, istakao je Prajs.

On je rekao da SAD stalno pozivaju Srbiju da preduzme korake kako bi napredovala na evropskom putu, uključujući i diverzifikaciju izvora energije, smanjenje energetske zavisnosti od Rusije i usklađivanje spoljne i bezbjednosne politike sa EU.

“I dalje želimo da budemo partner Srbije i da joj pomognemo u naporima da dugoročno ojača energetsku bezbjednost”, poručio je Prajs.

