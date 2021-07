Nije utvrđen predlog za izbor dvoje sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Ustavni odbor nije utvrdio predlog za izbor dvoje sudija Ustavnog suda, jer nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu.

Na današnjoj sjednici tog skupštinskog tijela nijedan od prijavljenih kandidata, Ranko Vukić, Tatjana Ljujić, Jadranka Novaković, Zdenka Perović, Mirjana Popović, Sulejman Guči, Ivan Radojičić i Enesa Rastoder, nije dobio potrebnu većinu glasova članova Odbora.

Predsjednica Ustavnog odbora Simonida Kordić kazala je da će dalja procedura u pogledu izbora sudija Ustavnog suda biti nastavljena u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.

Ustavni odbor je 7. avgusta prošle godine objavio javni poziv za izbor dvoje sudija Ustavnog suda.

Mjesta u Ustavnom sudu su upražnjena jer su uslove za starosnu penziju ispunili Mevlida Muratović i Hamdija Šarkinović.

Ustavni sud ima sedam sudija, koje bira Skupština na vrijeme od 12 godina, dvotrećinskom većinom glasova poslanika.

Za sudiju Ustavnog suda bira se osoba iz reda istaknutih pravnika koja ima najmanje 40 godina i 15 godina radnog staža u pravnoj struci.

Istaknutim pravnikom smatraju se profesori pravnih nauka, sudije, državni tužioci, advokati, notari, pravnici koji rade u državnim i organima državne uprave i lokalne samouprave, odnosno lokalne uprave, kao i pravnici koji rade u privrednim društvima i pravnim licima, koji uživaju profesionalni i lični ugled.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS