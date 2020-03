Mugoša: Građani da poštuju uvedena pravila

Podgorica, (MINA) – Svi građani, a posebno oni koji moraju da budu u samoizolaciji, treba da poštuju uvedena pravila, jer je u suprotnom moguća epidemija nesagledivih razmjera i posljedica, poručio je direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Boban Mugoša.

On je kazao da je na današnjoj sjednici Nacionalnog koordinirajućeg tijela odlučeno da se mjere pooštre, do toga da u slučaju nepoštovanja pravila policija preduzima mjere pisanjem krivičnih prijava, sa velikim kaznama koje mogu ići do godinu.

“Da se to ne bi dešavalo, jer ćemo ionako imati velikih problema, molim sve da poštuju pravila, ostanu kod kuće i da se tako izborimo protiv ove epidemije“, poručio je Mugoša, prenosi PR centar.

On je zamolio sve, a posebno one koji moraju da budu u samoizolaciji, da poštuju uvedena pravila, “jer u slučaju nepoštovanja imaćemo epidemiju nesagledivih razmjera i posljedica“.

Mugoša je kazao da je danas urađeno 20 novih briseva, a od toga je šest pozitivnih, pet iz postojećih kontakata, jedan novi, što znači da u Crnoj Gori ima osam slučajeva infekcije koronavirusom.

„To ukazuje da epidemija počinje da se širi i da moramo poštovati pravila, mora se držati socijalna distanca, moramo poštovati samoizolaciju, ostati kod kuće i smanjiti kontakte. Jedino tako ćemo sačuvati sebe, najbliže, prijatelje i zajednicu“, istakao je Mugoša.