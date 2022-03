Lavovi sa Slovenijom, BiH i Kosovom

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija će u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, koje će 2024. godine biti održano u Njemačkoj, igrati u grupi 7 sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom (BiH) i Kosovom, odlučeno je na današnjem žrijebu.

Na žrijebu koji je obavljen u Berlinu, Lavovi su bili u drugom šeširu, a iz najjače grupe izvukli su Sloveniju, koju su eliminisali u grupnoj fazi posljednjeg Evropskog prvenstva u Mađarskoj i Slovačkoj.

Kosovo je bilo protivnik u kvalifikacijama za posljednju smotru najboljih selekcija Starog kontinenta, a izabranici selektora Zorana Roganovića slavili su u oba međusobna duela.

U kvalifikacijama će nastupiti 32 reprezentacije, koje će se boriti za preostalih 20 mjesta na smotri najboljih selekcija Starog kontinenta, jer su osim domaćina Njemačke, nastup već osigurali Španija, Švedska i Danska, tri prvoplasirane selekcije sa posljednjeg šampionata u Mađarskoj i Slovačkoj, u januaru ove godine.

Žrijebom je određen sastav osam kvalifikacionih grupa sa po četiri tima. Po dva prvoplasirana tima iz svih grupa, uz četiri najbolje trećeplasirane selekcije, izboriće plasman na Evropsko prvenstvo.

Kvalifikacije će se igrati u tri termina, odnosno u oktobru ove, kao i martu i aprilu naredne godine. Evropsko prvenstvo na programu je od 10. do 28. januara 2024. godine.

U grupi 1 su Portugal, Sjeverna Makedonija, Turska, Luksemburg, grupi 2 Norveška, Srbija, Slovačka, Finska, u trećoj Island, Češka, Izrael, Estonija, četvrtoj Austrija, Ukrajina, Rumunija, Farska Ostrva, petoj Hrvatska, Holandija, Grčka, Belgija.

U grupi šest igraće Mađarska, Švajcarska, Litvanija, Gruzija, a u grupi osam Francuska, Poljska, Letonija, Italija.

Roganović je, nakon žrijeba za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, kazao da se sa protivnicima dobro poznaju i da, sa te strane, misli da će biti spremni za sve njih.

„Neće biti lako, to je sigurno. U svakom slučaju, mislim da je ovo dobro i za naše navijače kojima će biti blizu svako gostovanje, čak i na utakmicama koje igramo kao gosti“, rekao je Roganović.

On je naveo da je siguran da će, uz podršku navijača, muška rukometna reprezentacija i u ovim kvalifikacaijama napraviti dobar rezultat.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS