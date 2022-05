Fejzić: Mir je temelj za razvoj zdrave omladine, porodice i pravedne države

Podgorica, (MINA) – Mir je temelj za uzajamno poštovanje i razvoj zdrave omladine, stabilne porodice i pravedne i prosperitetne države, poručio je reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić u poruci povodom Ramazanskog bajrama.

„Ramazan je bio prilika da očistimo svoje srce i vratimo se praiskonskoj prirodi, kako bismo razmislili o svojoj srži, pronašli iskonsku dobrotu i milost i kao takvu, širili je u zajednici kojoj pripadamo“, naveo je Fejzić.

Kako je kazao, Bajram je dan veselja i radosti, jer je čovjek izašao kao pobjednik nad onim što ga vuče prizemnosti i uniženju.

„Pokazali smo i dokazali sebi, da smo sposobni uspostaviti ravnotežu između duhovnog i materijalnog, između prohtjeva duše i tijela“, rekao je Fejzić.

Prema njegovim riječima, bajrami su „prava prilika da jačamo vezu sa Gospodarom, da postajemo bolji, i širimo ljubav u zajednici u kojoj boravimo“.

Tu radost, kako je naveo Fejzić, treba da osjete i komšije i prijatelji, sljedbenici drugih religija, svi ljudi širom planete gdje god se bajram obilježava.

„Dragi prijatelji, poštovani komšije i sugrađani, Ramazan nas je naučio da čuvamo i cijenimo blagodati kojima nas dragi Bog obasipa. A najveći dar jednoj zajednici jeste blagodat mira. Mir je temelj za uzajamno poštovanje i razvoj zdrave omladine, stabilne porodice i pravedne i prosperitetne države“, poručio je Fejzić.

On je istakao da društvo više pažnje treba da posveti zaštiti i očuvanju porodičnih vrijednosti i sprečavanju porodičnog nasilja koje je u porastu.

Fejzić je pozvao vjernike da se u danima bajrama u dovama sjete raseljenih, nemoćnih,

obespravljenih i bolesnih.

„Svim vjernicima u Crnoj Gori, dijaspori, svijetu čestitam dane Ramazanskog bajrama, Bajram šerif mubarek olsun“, zaključuje se u poruci Fejzića.

