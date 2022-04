Vlada pomaže tri televizije sa 200 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada će pomoći komercijalnim televizijama (tv) Vijesti, Nova M i Prva TV na način što će u ime tih emitera, uplatiti 200 hiljada EUR Radio-difuznom centru (RDC).

Tu informaciju usvojila je Vlada danas na sjednici.

“Uzimajući u obzir težak položaj i pitanje održivosti medija koji su dodatno oslabljeni posledicama COVID-19 krize, i pismo koje su poslala tri najveća emitera – televizija Vijesti, NovaM i Prva TV, Vlada je odlučila da preuzme obaveze ovih emitera prema Radio difuznom centru za ovu godinu, u iznosu od 200 hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

Tim povodom, ocijenjeno je da se radi o javnom interesu jer bi, u slučaju prestanka državne pomoći za plaćanje usluga RDC-u, bilo ugroženo poslovanje tri komercijalne televizije sa nacionalnom frekvencijom, koje zapošljavaju oko 200 radnika i na godišnjem nivou isplaćuju bruto plate u ukupnom iznosu od oko 2,5 miliona eura.

Na sjednici je, kako se dodaje, zauzet stav da je neophodno produžiti državnu pomoć dok medijsko tržište ne bude uređeno na način da se onemogućava nelojalna konkurencija.

“Ne samo zbog očuvanja radnih mjesta, nego i zbog očuvanja medijskog pluralizma, kao dostignuća bez kojeg je nezamislivo demokratsko društvo po uzoru na evropske demokratije”, navodi se u saopštenju.

Donijet je i djelimični kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade za ovu godinu.

Navodi se da je Vlada usvojila 16. polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju (EU), za period jul-decembar 2021, kao i 32. kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u EU za period oktobar-decembar 2021.

Vlada je donijela odluka o izmjeni odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada, kako bi se omogućio osnov za finansiranje sva tri nivoa koordinacije pregovora, shodno propisanom modelu.

“Izmjenama je propisano da se pravo na mjesečnu naknadu odnosi ne samo na Pregovaračku grupu, predsjednika i sekretare radnih grupa, već na sva tri važna pregovaračka nivoa – radne grupe za pregovore, Komisiju za evropske integracije i Pregovaračku grupu, kako na nivou predstavnika javne uprave, tako i članova iz civilnog sektora”, navodi se u saopštenju.

U tom kontekstu, Vlada je donijela odluke o izmjenama i dopunama odluka o obrazovanju radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU za oblasti pravne tekovine EU koje se odnose na pregovaračka poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, kako bi se izbjeglo dvostruko normirane naknada za rad šefovima, zamjenicima šefova i članovima ovih radnih grupa.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 31 – vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS