Uprava policije: Nijesu pronađeni sumnjivi ili opasni predmeti

Podgorica, (MINA) – Službenici policije nijesu pronašli sumnjive ili opasne predmete u vaspitno-obrazovim ustanovama i drugim objektima kojima su upućene dojave o eksplozivnim napravama, saopštili su iz Uprave policije i dodali da rade na identifikaciji pošiljaoca.

Kako se navodi, službenici policije su postupili po svim prijavama koje su upućene danas, a koje su se odnosile na navode o eksplozivnim napravama u vaspitno-obrazovim ustanova i drugim objektima.

“Pripadnici policije su u cilju eventualnog pronalaska opasnih predmeta i otklanjanja potencijalnih opasnosti izvršili pregled objekata i prostora kojom prilikom nijesu pronađeni sumnjivi ili opasni predmeti”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su aktivnosti policije na identifikaciji pošiljaoca u toku, kako kroz intenzivne policijsko-tužilačke aktivnosti u državi, tako i putem međunarodne policijske saradnje.

“Sa aspekta izvršenih kontrola, sprovedenih procedura i postupaka koje smo do sada realizovali, postoje svi preduslovi za nesmetano odvijanje nastavnog procesa u obrazovnim ustanovama”, navodi se u saopštenju.

