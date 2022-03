Mugoša: Bez prijava nepravilnosti na lokalnim izborima

Podgorica, (MINA) – Državnoj izbornoj komisiji (DIK) do sada nijesu prijavljene nepravilnosti na lokalnim izborima u Beranama i Ulcinju, kazao je predsjednik DIK-a Nikola Mugoša.

On je istakao da očekuje da organi za sprovođenje izbora preduzmu sve zakonom propisane radnje da bi u definisanim rokovima izborni postupak bio i formalno okončan utvrđivanjem konačnih rezultata izbora.

“U komunikaciji sa predsjednicima opštinskih izbornih komisija iz tih opština informisan sam da je samo u Beranama uložen jedan prigovor, i to tokom izbornog dana, od lica koje se žalilo da je prilikom identifikacije od njega traženo da ukloni masku”, rekao je Mugoša portalu RTCG.

On je dodao da, osim toga, do ovog trenutka nije podnijet nijedan drugi prigovor.

Mugoša je pojasnio da se, saglasno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, prigovori na rad biračkih odbora podnose opštinskim izbornim komisijama u roku od 72 sata od propusta ili radnje biračkog odbora.

Kako je naveo, poslije toga Opštinska izborna komisija ima rok od 24 sata da odluči, nakon čega se podnosilac prigovora može obratiti DIK-u i, u konačnom, Ustavnom sudu.

“Očekujem da organi za sprovođenje izbora preduzmu sve zakonom propisane radnje kako bi u definisanim rokovima izborni postupak bio i formalno okončan utvrđivanjem konačnih rezultata izbora”, kazao je Mugoša.

