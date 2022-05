Danas saslušanja pred Odborom za bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Odbor za bezbjednost i odbranu obaviće danas kontrolno saslušanje čelnika bezbjednosnog sektora, premijera Dritana Abazovića i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića u vezi sa navodima Europola o službenicima Uprave policije Petru Lazoviću i Ljubu Miloviću.

Predviđeno je da budu saslušani, direktor Uprave policije Zoran Brđanin, šef Specijalnog policijskog odjeljenja Predrag Šuković, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Savo Kentera.

U dokumentnima Europola, koje je objavio portal Lobertas, navodi se da su službenici policije Petar Lazović i Ljubo Milović članovi kriminalnog klana Kavač.

Predsjednik Odbora, Milan Knežević, kazao je da se postavlja pitanje da li bi se došlo do informacija da one nijesu u vidu transkripta objavljene na portalu Libertas.

“Potrebno je da se nešto pojavi u vidu transkirpta na nekom portalu ili mediju, a onda dođemo do toga da su nadležni imali neke infromacije u vezi sa slučajevima o kojima ćemo govoriti”, rekao je Knežević.

