Aktuelne epidemijske mjere važiće do 19. maja

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore danas je donijela Odluku kojom je produžila rok važenja aktuelnih epidemijskih mjera do 19. maja.

“Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja kojom se rok važenja aktuelnih mjera produžava do 19. maja”, kazali su iz Vlade.

Oni su saopštili da je potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Raško Konjević imenovan za zamjenika predsjednika Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Na čelu Vijeća za nacionalnu bezbjednost, po funkciji, nalazi se premijer Dritan Abazović.

“Sastav Vijeća čine i ministri pravde, unutrašnjih poslova finansija i vanjskih poslova, Marko Kovač, Filip Adžić, Aleksandar Damjanović, Ranko Krivokapić, kao i vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Savo Kentera”, kazali su iz Vlade.

Kako su naveli, članovi Vijeća su i predsjednik i zamjenik predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Milan Knežević i Mevludin Nuhodžić.

Donijeta je i Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave, kojom je utvrđena nova organizacija organa državne uprave, sa 18 ministarstava i 24 organa uprave.

“Dio ministarstava nastavlja da radi pod dosadašnjim nazivom, dok jedan broj ministarstava nastavlja da radi pod izmijenjim nazivom, i u djelokrugu koji je utvrđen ovom Uredbom”, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da je utvrđeno da najveći broj organa uprave nastavlja da radi pod dosadašnjim nazivom i u djelokrugu koji je utvrđen tom Uredbom.

Vlada je usvojila Informaciju o Memorandumu o razumijevanju o saradnji između ministarstava vanjskih poslova Crne Gore i Jermenije.

Tim dokumentom, kako je pojašnjeno, predviđa se intenziviranje dijaloga dvaju resora vanjskih poslova.

“Prevashodno putem mehanizma političkih konsultacija, s ciljem razmatranja svih aspekata bilateralnih odnosa i razmjene mišljenja o modalitetima daljeg razvoja saradnje i međunarodnim pitanjima od obostranog interesa”, dodali su iz Vlade.

Vlada je usvojila mišljenja kojima se prihvataju Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, koji su Skupštini podnijeli Konjević i poslanica Draginja Vuksanović Stanković.

Prihvaćen je i amandman poslanika Ivana Brajovića, Damira Šehovića i Borisa Mugoše na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, kao i dva amandmana poslanika Dejana Đurovića, na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama.

“Vlada je dala negativna mišljenja na predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji su Skupštini podnijeli poslanici Brajović, Šehović i Mugoša, uz obrazloženje da je prethodna vlada u skupštinsku proceduru uputila Predlog zakona u identičnom tekstu”, navodi se u saopštenju.

Oni su dali negativno mišljenje i na dva amandmana poslanika Miloša Konatara na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama i tri amandmana poslanice Vuksanović Stanković na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama.

