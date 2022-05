Abazović: Krenula devastacija i urušavanje kriminalnih grupa

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je krenula potpuna devastacija i urušavanje organizovanih kriminalnih grupa, poručio je predsjednik Vlade Dritan Abazović dodajući da je to posljedica otvaranja Sky aplikacije.

Abazović je, u intervjuu televiziji Vijesti, komentarišući tekst portala Libertas da Europol sumnjiči policajce Petra Lazovića i Ljuba Milovića za članstvo u kavačkom kriminalnom klanu, kazao da je riječ o “skandaloznim stvarima” i dodao da se borio da sve izađe na vidjelo.

“Europol nije počeo da radi kada i 42. Vlada Crne Gore. Od februara prošle godine, kada su počele značajnije promjene na čelnim mjestima sektora bezbjednosti, kada smo se oslobodili Veselina Veljovića i Zorana Lazovića, počeli smo da podižemo kredibilitet sektora bezbjednosti”, smatra Abazović.

On je kazao da od tada počinje intenzivna komunikacija između Europola i Agencije Evropske unije za saradnju pravosudnih organa (Eurodžast), kao i novih ljudi u crnogorskom sektoru bezbjednosti.

“To rezultira krajem aprila, kada je sprovedena velika akcija protiv kavačkog klana”, rekao je Abazović.

On je, kako prenosi portal Vijesti, kazao da je međunarodni kredibilitet Crne Gore nedostajao.

“U julu smo imali novi kontigent dokaza koji je preglomazan. Riječ je stotinama hiljada poruka”, saopštio je Abazović.

On je kazao da nakon hapšenja članova kavačkog klana počinje intenzivni razgovor sa Venecijanskom komisijom oko promjena u tužilaštvu.

Prema riječima Abazovića, Crna Gora je zarobljena u kriminalu.

Abazović je naveo da ne treba da uznemiravati javnost dokumentacijom niti dokazima već “neaktivnošću specijalnog državnog tužioca (SDT)”.

“Možete da imate ne znam kakav dokaz, sve što možete da uradite je da ga uputite tužiocu. Ako tužilac procijeni da ne želi sa time da radi, Vama su ruke vezane”, rekao je Abazović.

On je kazao da je izuzetno zahvalan bivšem specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću što je rekao da je Petar Lazović bio na tajnom zadatku kada se fotografisao i dopisivao sa pripadnicima kavačkog kriminalnog klana i sa njima razmjenjivao informacije i oružje.

“To je priča za malu djecu. Petar Lazović nije mogao da bude policajac na tajnom zadatku zato što u tom periodu to nije poznavao naš zakon”, rekao je Abazović.

