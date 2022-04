U Budvi najviše aktivnih slučajeva na 100 hiljada stanovnika

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je po opštinama najviše aktivnih slučajeva infekcije koronavirusom na 100 hiljada stanovnika registrovano u Budvi, Tivtu i Kotoru.

U Budvi su registrovana 263 aktivna slučaja koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Tivtu 179, Kotoru 127, Podgorici 118, na Cetinju 105, u Baru 104, Danilovgradu 98, na Žabljaku 97, u Nikšiću 87.

U Herceg Novom je registrovano 78 aktivnih slučajeva koronavirusa na 100 hiljada stanovnika, Pljevljima 74, Ulcinju 59, Beranama 49, Plužinama i Petnjici po 38, Andrijevici i Rožajama po 22, Bijelom Polju i Kolašinu po 14, Mojkovcu 13.

U Gusinju, Plavu, Šavniku i Tuzima nijesu registrovani aktivni slučajevi koronavirusa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS