Studenti i građani blokirali raskrsnicu kod Maksim zgrade

Podgorica, (MINA) – Predstavnici neformalne grupe studenata „Kamo Śutra” i građani blokirali su večeras raksrsnicu kod Maksim zgrade u Podgorici, u znak protesta zbog neispunjenih zahtjeva nakon tragedije na Cetinju.

U 17 sati i 26 minuta počela su “23 minuta buke” u znak protesta zbog neispunjenih zahtjeva.

Studenti i građani blokirali su ugao Moskovske ulice i Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, kod Maksim zgrade.

Građani su samoinicijativno najavili da će, u znak podrške studentima, danas organizovati blokade i na Cetinju, u Baru i Nikšiću.

Iz „Kamo Śutra” su ranije najavili da će svakog radnog dana blokirati jednu saobraćajnicu u Podgorici.

Od početka sedmice predstavnici „Kamo Śutra?” i građani blokirali su Ulicu 13. jula, kružni tok kod Kapital plaze, most na Ribnici iznad knjižare Karver i ulicu kod Srednje stručne škole “Sergije Stanić”.

Iz grupe „Kamo Śutra” su više puta poručili da neće odustati od protesta i blokada sve dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi za smjenu ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića.

Premijer Milojko Spajić je, u odgovoru na zahtjeve grupe „Kamo Śutra”, rekao da su svi članovi Vlade podložni promjeni, nakon evaulacije rada i detaljne analize učinaka.

Nakon toga predstavnici studenata kazali su da njihov zahtjev više nijesu ostavke Šaranovića i Bečića, već njihove smjene.

Cetinjanin Aco Martinović ubio je 1. januara 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri, od kojih je jedna preminula 9. januara u Kliničkom centru.

