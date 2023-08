Fajon: Zapadni Balkan ima veliku šansu za priključenje EU

Toledo, (MINA) – Zapadni Balkan ima veliku šansu da se spremi za priključivanje Evropskoj uniji (EU), kazala je ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon.

Fajon je, uoči neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova država članica EU u Toledu, novinarima kazala da će na tom sastanku biti riječi o proširenju na Zapadni Balkan.

“Zapadni Balkan ima veliku šansu da se spremi da se pridruži EU. Želim da pozovem ministre da se potrudimo – Razgovaramo o proširenju na taj region, hajde da učinimo nešto “izvan kutije” i da finalizujemo proširenje na Zapadni Balkan”, poručila je Fajon.

