Ekonomski položaj bolji, brojni problemi ostaju

Podgorica, (MINA) – Svjetski dan slobode medija zaposleni u medijima u Crnoj Gori dočekuju u nešto boljem ekonomskom ambijentu i sa jačom krivično-pravnom zaštitom od napada nego ranije ali brojni problemi i izazovi ostaju, smatraju u Sindikatu medija Crne Gore (SMCG).

Oni su ocijenili da je potrebno još dosta posla kako bi problemi bili riješeni,

“Veći dio zaposlenih u medijima dobio je povećanje zarada početkom ove godine zahvaljujući programu „Evropa sad“ dok su samo mjesec ranije njihove prosječne zarade i dalje bile ispod državnog prosjeka”, kaže se u saopštenju.

Međutim, kako su kazali iz SMCG, brojni zaposleni u nekim lokalnim javnim emiterima još nijesu dobili te povišice jer, usljed kašnjenja, primaju plate iz prošle godine.

“U tom smislu, položaj radnika u ovim medijima nije poboljšan, a novi Zakon o audio-vizuelnim medijskim uslugama, koji je trebalo da popravi stvari, ne usvaja se već tri godine”, navodi se u saopštenju.

U SMCG smatraju da i pored povećanja zarada, novinari i medijski radnici ostaju preopterećeni, zbog povećanog obima posla, usljed intenzivnih društveno – političkih dešavanja ali i često nedovoljnog broja ljudi u redakcijama.

“Dio njih radi prekovremeno, a za to niJEsu plaćeni dok su mnogi prinuđeni da pored novinarstva rade još neke poslove kako bi imali stabilnu egzistenciju. Sve su to problemi koji se ponavljaju iz godine u godinu i bez čijeg rješavanja ne možemo imati potpunu slobodu medija u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

SMCG nedavno je ponovo pokrenuo inicijativu prema Uniji poslodavaca o otpočinjanju pregovora o novom Granskom kolektivnom ugovoru pošto je dosadašnji iz 2004. godine prestao da važi.

“Očekujemo da pregovori počnu uskoro i da dođemo do dogovora kojim će se poboljšati radno-pravni i ekonomski status zaposlenih u medijima, a vjerujemo da je i vlasnicima medija u interesu da imaju zadovoljne zaposlene”, navodi se u saopštenju.

Svjetski dan slobode medija, kako su rekli iz SMCG, Crna Gora dočekuje i sa izmijenjenim Krivičnim zakonikom, kojim je pojačana krivično-pravna zaštita novinara i medijskih radnika odnosno povećane kazne za napade na novinare.

“To je bila dugogodišnja inicijativa nevladine organizacije Akcija za ljudska prava kojoj se pridružio Sindikat medija, a kasnije još sedam organizacija koje se bave i medijima”, kaže se u saopštenju.

Prošla godina, kako su kazali iz SMCG, bila je najgora po broju napada na novinare u Crnoj Gori kojih je bilo čak 28.

“A zabilježeno je i nekoliko incidenata ove godine pa vjerujemo da će tužilaštva i sudovi vrlo brzo biti u prilici da primijene novi Krivični zakonik i oštrije kazne napade ili ometanja novinara/ki dok rade svoj posao”, kaže se u saopštenju.

Iz SMCG podsjetili su da je prošle godine urađena je i prva Medijska strategija i počeo rad na izmjeni medijskih zakona. Oni su kazali da je Sindikat tome je dao svoj puni doprinos.

“Očekujemo da će se medijska pravila i zakoni u Crnoj Gori brže mijenjati kako bi izlazili u susret brzim promjenama u medijskoj industriji i potrebama zaposlenih”, kaže se u saopštenju.

U SMCG smatraju da je Zakon o audio-vizuelnim medijskim uslugama loš primjer, koji već tri godine čeka da bude usvojen, a mogao bi, kako su dodali, da značajno popravi stanje u elektronskim medijima pa samim tim i status zaposlenih u tim medijima.

“Brze promjene u medijskoj djelatnosti uključuju i poplavu dezinformacija, lažnih vijesti i govora mržnje, na šta nijesu imuni ni mediji u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

U SMCG smatraju da je to nova i galopirajuća opasnost za slobodu medija jer je pretvara u svoju suprotnost pošto se pod plaštom slobode objavljuje sve i svašta, najčešće sa ciljem diskreditacije pojedinaca ili čitavih grupa.

“Stoga pozivamo novinare i sve zaposlene u medijima u Crnoj Gori da poštuju pravila profesije jer samo tako sloboda medija može imati svoj puni smisao”, zaključuje se u saopštenju.

