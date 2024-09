Vujović: Zajednička odgovornost svih je svijet u kojem vlada mir

Podgorica, (MINA) – Svi segmenti društva, od obrazovnih institucija do kulturnih ustanova i medija, imaju ključnu ulogu u promovisanju mira kroz učenje o toleranciji, empatiji i međusobnom poštovanju, poručila je ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

Ona je, povodom Međunarodnog dana mira, kazala da je zajednička odgovornost svih aktera u društvu da stvore svijet u kojem će prevladavati mir, razumijevanje i prosperitet za sve.

Vujović je navela da je ovaj datum, u vremenu kada se svijet suočava sa brojnim krizama i sukobima, prilika da se podsjetimo na univerzalne vrijednosti mira.

„Svjedoci smo tragičnih ratova koji se vode širom svijeta, od Ukrajine, Palestine, do drugih područja pogođenih sukobima, u kojima su životi miliona nevinih ljudi ugroženi”, rekla je Vujović.

Kako je kazala, ratovi donose tragične gubitke ljudskih života, ali i dugoročne posljedice na društva, kulture i budućnost mnogih generacija.

“Snažno osuđujemo svaki oblik nasilja i netrpeljivosti i apelujemo na hitno okončanje sukoba, ističući važnost dijaloga i pronalaženja diplomatskih rješenja“, navela je Vujović.

Prema njenim riječima, u savremenom dobu, terorizam i nasilni ekstremizam nastoje da destabilizuju društva i šire mržnju, dok klimatske promjene, naročito u siromašnim i nerazvijenim dijelovima svijeta, izazivaju nove oblike ranjivosti, prisilnih migracija i dodatnih rizika za mir.

“Te globalne izazove nijedna država ne može sama prevazići, stoga je danas, više nego ikad, potrebna solidarnost i zajedničko djelovanje međunarodne zajednice“, navela je Vujović.

Ona je ukazala da Međunarodni dan mira podsjeća da se samo kroz ljubav, slogu i međusobno razumijevanje može ostvariti, kako lični, tako i globalni mir.

“Kao država koja je u ne tako davnoj prošlosti osjetila odjeke i posljedice rata u regionu, čije rane ni danas nijesu zaliječene, podsjećamo na univerzalnu vrijednost života u miru”, rekla je Vujović.

Ona je poručila da se samo u miru i bezbjednosti mogu razvijati puni ljudski potencijali.

“Vrijednost mira moramo uvijek akcentovati”, navela je Vujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS