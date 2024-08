Podgorica, (MINA) – Način na koji su zaštićeni bivši funkcioneri diskriminiše sve ostale građane Crne Gore, koji nakon gubitka posla ostaju bez ikakvih primanja, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO), navodeći da je ukidanje funkcionerskih naknada mjera koja se uporno izbjegava.

Iz CGO su rekli da građani dnevno konstatuju nikad veće cijene različitih, a nerijetko i osnovnih artikala, kao i da, ukoliko se usvoji najavljena Fiskalna strategija, slijedi povećanje poreza na dodatu vrijednost u brojnim kategorijama.

„U moru različitih mjera koje se uvode, od kojih su mnoge upitnog javnog interesa, jedna mjera se uporno izbjegava – ukidanje funkcionerskih naknada“, naveli su iz CGO na društvenoj mreži X.

Kako su rekli iz te nevladine organizacije, prema nalazima istraživanja iz februara 2022. godine 82 odsto građana je za ukidanje funkcionerskih naknada.

Iz CGO su kazali da je to više nego ubjedljiva podrška, ali da političari to svjesno i saglasno ignorišu.

Prema njihovim riječima, Crna Gora ne postavlja svjetski rekord samo po glomaznosti Vlade, već i po tome koliko izdvaja za bivše funkcionere.

„Način na koji su oni zaštićeni diskriminiše sve ostale građane koji nakon gubitka posla ostaju bez ikakvih primanja, dok svi bivši funkcioneri primaju punu platu godinu nakon što su izgubili funkciju za nikakav rad, a neki i dvije godine, kad im je to potrebno za ostvarivanje uslova za penziju“, naveli su iz CGO.

