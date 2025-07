Na sjeveru oduzeli dva vozila sa potjernica

Podgorica, (MINA) – Službenici Sektora granične policije oduzeli su na dva granična prelaza, u Bijelom Polju i Rožajama, dva vozila sa međunarodnih potjernica Njemačke i Crne Gore, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici policije na graničnom prelazu Dobrakovo, prilikom pokušaja izlaska iz Crne Gore, kontrolisali i oduzeli vozilo marke BMW, ukrajinskih registarskih oznaka, kojim je upravljao Dž.Lj.(33) iz Bijelog Polja.

„Provjerom je utvrđeno da je za tim vozilom na snazi međunarodna potjernica koju je raspisao Interpol Podgorica. Vozilo je predato na dalje postupanje službenicima Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje“, kaže se u saopštenju policije.

Oni su naveli da je na graničnom prelazu Dračenovac kontrolisano vozilo BMW X3 i vozač E.Š. (40) iz Novog Pazara, iz Srbije.

„Provjerom kroz elektronske sisteme, ustanovljeno je da se vozilo potražuje na međunarodnom nivou shodno potjernici Interpola Njemačke. Vozilo je predato Odjeljenju bezbjednosti Rožaje radi sprovođenja daljih aktivnosti“, kaže se u saopštenju.

