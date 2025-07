TS utvrdio listu za izbor članova vijeća za ocjenjivanje državnih tužilaca

Podgorica, (MINA) – Tužilački savjet (TS) utvrdio je listu državnih tužilaca sa koje će se birati članovi vijeća za ocjenjivanje državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava.

Iz TS su saopštili da je lista utvrđena na sjednici tog tijela, kojom je predsjedavao vrhovni državni tužilac Milorad Marković.

Oni su podsjetili da TS, u skladu sa Poslovnikom Savjeta, formira listu državnih tužilaca sa koje se vrši izbor članova vijeća za ocjenjivanje, na osnovu predloga sjednica Vrhovnog državnog tužilaštva i viših državnih tužilaštava.

Na sjednici TS, kako je saopšteno, razmatrane su pritužbe na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada.

“TS je dao mišljenje da je pet pritužbi neosnovano, dok su tri pritužbe osnovane”, kaže se u saopštenju.

