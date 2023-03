U Tuzima do 12 sati glasalo 23,39 odsto birača

Podgorica, (MINA) – Na lokalnim izborima u Tuzima do 12 sati glasalo je 23,39 odsto upisanih birača, kazali su iz Opštinske izborne komisije (OIK).

Predsjednik OIK-a Edmund Ujkaj je Televiziji Crne Gore rekao da je očekivao veću izlaznost.

“Za sada su zabilježene sitne neregularnosti koje ne remete izborni proces. Postupano je u skladu sa zakonom i nastavljeno je glasanje”, kazao je Ujkaj.

On je, kako prenosi Portal RTCG, rekao da očekuje da će sa prvim rezultatima OIK izaći u 22 sata.

Pravo glasa na izborima u Tuzima ima 12.387 građana.

Biračka mjesta su otvorena u sedam, a biće zatvorena u 20 sati.

