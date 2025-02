U akciji policije sinoć uhapšene dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričkog Odjeljenja bezbjednosti i Posebne jedinice policije kontrolisali su sinoć, u tri ugostiteljska objekta u Podgorici, operativno interesantne osobe, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da su tokom akcije uhapšeni E.F. (24) iz Tuzi i Podgoričanin U.M. (20).

Iz policije su rekli da je tokom akcije pregledano 450 osoba, od čega sedam operativno interesantnih.

Kako su naveli, oduzeto je 17 pvc pakovanja kokaina, 19 tableta ekstazija, četiri pvc pakovanja marihuane, dvije ručno pravljene cigarete, kao i manja količina ulja biljke kanabis.

„Po nalogu tužioca, zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, uz krivičnu prijavu je uhapšen E.F“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će protiv njega, zbog ometanja policijskih službenika u vršenju službene radnje, biti podnijeta i prekršajna prijava zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru.

„Kod njega je pronađeno 14 pvc pakovanja kokaina, pakovanje sa 18 tableta ekstazija, četiri pvc pakovanja u kojima se nalazila marihuana“, kazali su iz policije.

Oni su naveli da je uhapšen i U.M, zbog ometanja policijskih službenika u vršenju službenih radnji.

Protiv njega će, kako su rekli, biti podnijeta prekršajna prijava zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru.

„Protiv N.P.(38), kod kojeg su policijski službenici pronašli ekstazi, biće podnijeta prekršajna prijava zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga“, navodi se u saopštenju.

