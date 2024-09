Transparentnost sudova uslov za izgradnju povjerenja javnosti

Podgorica, (MINA) – Transparentnost je uslov za izgradnju povjerenja javnosti u rad sudova, koji na medije treba da gledaju kao na strateške partnere.

To je poručeno sa okruglog stola „Komunikacija između sudstva i medija; Standardi slobode izražavanja i distribucije informacija o krivičnim postupcima“, koji su organizovali Programska kancelarija Savjeta Evrope (SE), Vrhovni sud i Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

Vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković kazala je da je saopštavanje informacije u trenutku kada se događaj dešava, tačno, potpuno i jasno za sve one koji je primaju, od posebnog značaja.

“Jedino to dovodi i doprinosi transparentnosti sudova, što je uslov izgradnje povjerenja javnosti u njegov rad”, rekla je Vučković.

Ona je poručila da se mora voditi računa o zaštiti osnovnih ljudskih prava pojedinaca uz pronalaženje suptilnog odnosa između interesa javnosti da zna, sa jedne strane, i pojedinca da druge strane.

Vučković je istakla da javnost treba da bude upoznata sa ključnim informacijama o radu sudova, tačnim, ažurnim i provjerenim informacijama o njegovom radu, u cilju osigravanja vladavine prava, posebno u prevenciji i upravljanju u kriznim situacijama.

Prema njenim riječima, stepen zaštite osnovnih prava i sloboda građanina odražava vladavinu prava.

Kako je navela, poseban značaj u izvještavanju imaju sudovi.

“Za postupke koji su u toku, informacije koje daju treba da svako razumije, naročito kada se izvještava o visoko senzitivnim stvarima”, kazala je Vučković.

Prema njenim riječima, sudovi na medije treba, a i gledaju kao na strateške partnere u kreiranju pozitivnog stava javnosti.

“U dosadašnjem toku procesa preporučili smo usvajanje akcionog plana sa strategijom u cilju efikasnosti i učinkovitosti, i pohvaljujemo takav pristup”, rekla je Vučković.

Šefica Programske kancelarije SE u Podgorici Lejla Dervišagić kazala je da su pravosuđe i mediji osnovni temelji demokratskog društva.

Ona je kazala da je nezavisno pravosuđe preduslov za vladavinu prava, a sloboda izražavanja i sloboda medija, pravo na pružanje i pravo na informaciju, jedno od osnovnih ljudskih prava.

“Vladavina prava i poštovanje ljudskih prava su temelji demokratskog društva”, dodala je Dervišagić.

Ona je poručila da je saradnja između pravosudnih institucija i medija veoma važna.

“Transparentnost pravosuđe je neophodna za sticanje povjerenja građana u pravosudne institucije i mediji u tome mogu da imaju ključnu ulogu”, rekla je Dervišagić.

SE je, kako je dodala, kroz projekte sa EU počeo izradu strategije za sudove i Sudski savjet za 2023-2026. godinu.

“Pravo na pravično suđenje, pretpostavka nevinosti, pravo na privatnost i pravo na informaciju zaštićeni su Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i prilikom izvještavanja balans između tih prava i prava na informaciju je veoma kompleksan”, rekla je Dervišagić.

Sutkinja Vrhovnog suda i glavna sutkinja portparolka Vesna Jočić rekla je da samo tačna, precizna, blagovremena i transparentna informacija može za rezultat imati korektnu i profesionalnu saradnju sudova sa medijima.

Ona je istakla da se moraju uzeti u obzir sva zakonska ograničenja koja sudovi moraju poštovati.

„Građenje korektnih i odnosa uzajamnog povjerenja, a koji su isključivo u interesu prava javnosti da zna, moraju da rješavaju i pravosuđe i mediji“, naglasila je Jočić.

Ona je rekla da je zbog toga Vrhovni sud, uz neprocjenjivu pomoć programske kancelarije SE i saradnjom sa Centrom za obuku u sudstvu i tužilaštvu, organizovao dnodnevni okugli sto, kako bi vidjeli gdje se razumiju, a gdje ne.

„Nadam se maksimalnoj otvorenosti predstavnika medija i sudstva, kako bismo definisali smjernice za buduću saradnju“, navela je Jočić.

Vršiteljka dužnosti direktorice Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Maša Adžić, rekla je da edukacija na ovu temu doprinosi jačanju kapaciteta sudstva, kroz uspostavljanje dobrih praksi u odnosima sa javnošću, što ima za cilj postizanje većeg stepena povjerenja javnosti u sudstvo.

„Pravosuđe i mediji imaju u ostvarivanju svoje društvene uloge isti zahtjev – da budu slobodni i nezavisni“, navele ja Adžić.

Prema njenim riječima, pravo na slobodu izražavanja i informisanja je jedan od temelja svake demokratije, a glavno polazište treba da budu ljudska prava.

„Svako ima pravo na ostvarivanje svojih prava u krivičnom postupku, kao i što svako ima pravo na privatnost. Kada dođe do sukoba interesa koje štite članovi 6, 8 i 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, neophodno je obezbijediti ravnotežu i postići balans između tih prava“, rekla je Adžić.

Ona je kazala da je transparentnost važna garancija pravičnog suđenja.

„Mediijima se mora omogućiti da izvještavaju o krivičnim postupcima, kao i o tome kako sudovi rade svoj posao u suzbijanju kriminala“, rekla je Adžić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS