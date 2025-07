Hapšenje zbog lažnog prijavljivanja i napada na službeno lice

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričke policije uhapsili su P.V. (21) iz Zete, zbog lažnog prijavljivanja ubistva člana porodice i napada na policijske službenike, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je P.V. u ponedjljak, oko 23 sata, policiji prijavio da je ubio očuha D.M, zadajući mu više uboda nožem.

“Na lice mjesta je hitno upućena patrola policije koja je tom prilikom zatekla lice D.M. bez povreda”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je P.V. nakon toga pronađen u blizini mjesta stanovanja, nakon čega je jednog službenika udario pesnicom i pobjegao.

Policijski službenici su, kako je saopšteno, ubrzo ponovo pronašli P.V. i doveli u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica.

“Testiranjem je utvrđeno da je P.V. bio pod uticajem opojnih droga kokain, marihuana, benzodiazepin kao i pod uticajem alkohola u organizmu”, kazali su iz Uprave policije.

Kako se dodaje, P.V. je, po nalogu tužioca, uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela lažno prijavljivanje i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

