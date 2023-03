Skupština što prije da postigne konsenzus o nedostajućem sudiji

Evropska unija (EU) očekuje da Skupština Crne Gore što prije postigne konsenzus povodom izbora za četvrtu upražnjenu poziciju sudije Ustavnog suda, rekla je ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Popa je na Tviteru /Twitter/ navela da je danas posjetila Ustavni sud Crne Gore.

Kako je kazala, Ustavni sud je presudan za stabilnost i funkcionalnost demokratskih institucija.

“EU očekuje da Skupština Crne Gore postigne konsenzus povodom izbora za četvrtu upražnjenu poziciju sudije Ustavnog suda što je prije moguće”, navela je Popa.

