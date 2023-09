Saudijska Arabija odobrila grant od tri miliona dolara za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Saudijska Arabija odobrila je grant od tri miliona američkih dolara za podršku razvoju obrazovnog sektora u Crnoj Gori, kazao je ministar turizma Saudijske Arabije Ahmed Al Kateb na sastanku sa premijerom Dritanom Abazovićem.

Iz Abazovićevog kabineta saopštili su da je na sastanku u Njujorku bilo riječi o obostranom interesu za dalje jačanje saradnje između Saudijske Arabije i Crne Gore.

Dvije strane su, kako su naveli, potvrdile opredijeljenost za unapređenje saradnje u svim oblastima, posebno u turizmu, zdravstvu, obrazovanju i infrastrukturi.

„Al Kateb je iskazao spremnost i posvećenost Saudijske Arabije da podrži razvojne projekte koji doprinose sadašnjem i budućem razvoju Crne Gore, istakavši, sa tim u vezi, da je Saudijska Arabija odobrila grant od tri miliona američkih dolara za podršku razvoju obrazovnog sektora u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Abazović je rekao da Crna Gora cijeni podršku Saudijske Arabije, koja će se pozitivno odraziti i na snažniji razvoj sveukupnih bilateralnih odnosa.

„Crna Gora aktuelni dijalog sa Saudijskom Arabijom o podršci razvojnim projektima, kao i unapređenje saradnje u sektoru turizma, posmatra kao znake daljeg jačanja prijateljskih veza“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je konstatovano da je Vlada Crne Gore na sjednici zvanično usvojila Informaciju o izborima za organizaciju Svjetske izložbe 2030. godine i pozvala Ministarstvo vanjskih poslova da, shodno odluci Vlade, uputi podršku kandidaturi Rijada za organizaciju EXPO 2030.

„Dvije strane su potvrdile opredijeljenost ka podsticanju zajedničkih aktivnosti na dobrobiti građana i razgovarale o učešću na predstojećem EXPO 2030, na kojem će Crna Gora imati paviljon u okviru kojeg će biti u prilici da svijetu pokaže svoje prirodne ljepote, bogatu istoriju i jedinstveno kultutno-istorijsko nasljeđe“, kaže se u saopštenju.

