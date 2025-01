Šaranović: Utvrđeni propusti u postupanju prema Balijagiću, biće pokrenuti disciplinski postupci

Podgorica, (MINA) – Odjeljenje za unutrašnju kontrolu rada policije utvrdilo je propuste u postupanju više policijskih službenika prema osumnjičenom za dvostruko ubistvo Aliji Balijagiću i protiv njih će biti pokrenuti disciplinski postupci, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

On je kazao da je Odjeljenje, kojem je naložio da sprovede detaljnu kontrolu zakonitosti postupanja i preduzimanja službenih mjera i radnji policijskih službenika prema Balijagiću, osumnjičenom za ubistvo Milenke i Jovana Madžgalj, završilo postupak kontrole i o tome sačinilo detaljan Izvještaj.

Šaranović je rekao da je danas razgovarao sa direktorom Uprave policije, Lazarom Šćepanovićem, o dostavljenom Izvještaju.

„Kako su kontrolom utvrđeni propusti u postupanju više policijskih službenika prema Balijagiću, obaviješten sam od direktora da će zbog ovakvog Izvještaja unutrašnje kontrole biti pokrenuti disciplinski postupci prema policijskim službenicima čiji su propusti u radu konstatovani“, kazao je Šaranović.

On je naveo da ga je Šćepanović upoznao i da će zbog toga biti sprovedene i odgovarajuće kadrovske reforme.

„A sa Izvještajem unutrašnje kontrole će biti upoznato i nadležno tužilaštvo“, dodao je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS