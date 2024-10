Raspisani konkursi za stipendije i studentske kredite

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) raspisalo je konkurse za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2024/2025. godinu, kao i stipendija najboljim crnogorskim studentima, a prijave se podnose do 30. oktobra.

Iz MPNI je saopšteno da će 450 studenata dobiti stipendije, dok će biti dodijeljeno 3,4 hiljade studentskih kredita.

Navodi se da stipendije i kredite mogu dobiti studenti koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori, kao i crnogorskim državljanima koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van države.

Iz MPNI su rekli da je predviđeno 70 stipendija studentima prirodnih nauka, 80 studentima tehničko tehnoloških nauka, a 40 sa medicinskih nauka.

Stipendije će dobiti 30 studenata poljoprivrednih nauka, 113 studenata društvenih nauka, 50 humanističkih nauka, a 20 stipendija je namijenjeno osobama s invaliditetom.

Kako se navodi, 47 stipendija opredijeljeno je studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, pa će sedam stipendija dobiti studenti matematike, po šest studenti fizike, hemije, razredne nastave i predškolskog obrazovanja vaspitanja, dok će IT studijski programi imati 16 stipendija.

“Pravo da se prijave na Konkurs za dodjelu stipendija imaju najbolji studenti druge i narednih godina studija, koji su upisali semestar studijske godine, nijesu gubili ni jednu godinu tokom studija, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodne godina studija i postigli srednju ocjenu najmanje devet”, kaže se u konkursu.

Navodi se da se, pored tih uslova, najboljim studentima smatraju oni koji u određenim naučnim disciplinama posjeduju osobite sklonosti za naučni ili umjetnički rad i nagrade stečene na međunarodnim takmičenjima.

Ističe se da se pravo na stipendiju može ostvariti jednom za određenu godina studija i nivo obrazovanja.

Iz MPNI su rekli da će studentski krediti biti dodijeljeni studentima koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori, kao i crnogorskim državljanima koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore.

Navodi se da će studentima koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori biti dodijeljeno 810 kredita za prvu godinu osnovnih studija, 1.520 kredita studentima starijih godina osnovnih studija i 590 studentima dvogodišnjih master studija.

Dodaje se da će crnogorskim državljanima koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore biti dodijeljeno 140 kredita studentima prve godine osnovnih studija, 310 studentima starijih godina osnovnih studija i 30 studentima dvogodišnjih master studija.

