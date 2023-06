Ponovo vrednovati testove učenika koji nijesu položili maturski ispit

Podgorica, (MINA) – Državna maturska komisija preporučila je Ispitnom centru da komisija za ocjenjivanje ponovo vrednuje testove iz Crnogorsko – srpskog, hrvatskog, bosanskog (CSHB) jezika i književnosti učenika koji nijesu položili ispit iz tog predmeta, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Ministar prosvjete Miomir Vojinović primio je danas predstavnike roditelja učenika koji su izvršili uvid u test iz CSHB jezika i književnosti i upoznao ih sa zaključkom Državne maturske komisije.

Iz Ministarstva su kazali da su predstavnici roditelja prihvatili predlog Vojinovića i Državne maturske komisije.

Navodi se da je Državna maturska komisija održala hitan sastanak, imajući u vidu veliki broj zahtjeva učenika za uvid u test iz CSHB jezika i književnosti na maturskom i stručnom ispitu.

“Preporučuje se Ispitnom centru da komisija za ocjenjivanje testova iz CSHB, ponovo vrednuje testove učenika koji nijesu položili ispit iz navedenog nastavnog predmeta”, navodi se u saopštenju.

Nekoliko stotina maturanata i njihovih roditelja protestovalo je ispred zgrade u kojoj se nalazi Ministarstvo prosvjete, jer su oboreni na testu iz CSHB jezika i književnosti, zato što su navodno prepisivali.

Zbog navodnog prepisivanja više od 500 učenika iz nekoliko škola u Crnoj Gori, a među njima su i đaci generacije, dobilo je na testu nula bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS