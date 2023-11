PES: Ambijent za borbu protiv kriminala i korupcije biće unaprijeđen

Podgorica, (MINA) – Akcija povodom zloupotrebe službenog položaja u vezi šverca cigareta, u kojoj je uhapšen bivši direktor policije, poruka je da će za vrijeme 44. Vlade biti unaprijeđen ambijent za borbu protiv kriminala i korupcije, saopštili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja uhapsili su jutros bivšeg direktora Uprave policije Slavka Stojanovića, zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja i krijumčarenje.

„Današnja akcija koja se sprovodi po nalogu Specijalnog državnog tužilaptva (SDT), zbog zloupotrebe službenog položaja određenih osoba i bivšeg policijskog direktora u vezi sa švercom cigareta, jeste odlučna poruka da će se za vrijeme 44. Vlade unaprijediti ambijent za borbu protiv kriminala i korupcije“, naveli su iz PES-a.

Kako su kazali, sve poruke „neozbiljnih političkih aktera“, koji su pokazivali zabrinutost da će nova vlast štititi bilo koju kriminalnu strukturu, sada padaju u vodu.

Iz PES-a su naveli da je za dosadašnje velike iskorake u vladavini prava najviše zaslužan rad SDT-a.

„Sigurni smo da aktuelna Vlada neće preuzimati njihove zasluge u marketinške svrhe, osim što će pružati snažnu i kontinuiranu podršku u borbi protiv kriminala i korupcije“, kazali su iz PES-a.

Iz te partije su istakli da je za unapređenje vladavine prava i konačno sprečavanje šverca cigareta neophodno i unaprijediti uslove rada SDT-a, navodeći da očekuju da će to biti jedan od prioriteta Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS