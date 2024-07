Perić: ZBCG koristi ideološku nedefinisanost PES-a

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) vješto koristi ideološku nedefinisanost Pokreta Evropa sad (PES) i strpljivo gradi svoju poziciju za ulazak u Vladu, ocijenio je jedan od osnivača pokreta Preokret Srđan Perić.

“Da ne ostavim dilemu, ideologija ZBCG-a mi je daleka, ali oni pokazuju istrajnost u njenom građenju i odbrani”, kazao je Perić u intervjuu agenciji MINA.

On je dodao da se, kada takav subjekt koji ima jasne političke ciljeve ulazi u koaliciju sa novom strankom koja nema političko iskustvo, tada dešava ono što se sada gleda.

“Dogovor u kome će PES preuzeti odgovornost za ekonomsko djelovanje, a njihov koalicioni partner će pričati identitetske priče potpuno zaobilazeći dio koji se odnosi na to da se pomenuta odgovornost za ukupne rezultate Vlade valja podijeliti”, kazao je Perić.

On je rekao da bi bilo razumno da se shvati da se Evropa pomjerila udesno i da sa te strane to mijenja i doživljaj u odnosu na desničare u Crnoj Gori.

Perić je kazao da je predsjednik Skupštine i jedan od lidera ZBCG, Andrija Mandić, dobio čestitke iz EU u vezi sa procesom integracija.

“Ljevica, ali i politički gledano građanski orjentisan dio zajednice kao da previđa da je propušteno ogromno vrijeme koje je iskoristio neko drugi i umjesto da se sada radi na unapređenju sopstvenih postavki, imamo samozavaravanje da će ulazak ZBCG u Vladu na ministratskim pozicijima značiti maltene sankcije Crnoj Gori”, rekao je Perić.

On je naglasio da je ZBCG već u Vladi, ali na pozicijama hijerarhijski nižim od ministarskih.

“Ujedno lideri ZBCG ne taje bliske odnose sa vrhom vlasti u Beogradu i ističu da djeluju kao dio jednog nacionalnog sabora, tako da to nije nikakva novost”, rekao je Perić.

On smatra da je pravo pitanje zašto nema elementarnog dogovora da se o Crnoj Gori odlučuje u Crnoj Gori.

“I kako smo došli do toga da smo u ovolikoj mjeri podijeljena zajednica? Jedna vlast je vladala na podjeli, a naredna je shvatila da joj je ona za očuvanje na vlasti itekako dobrodošla, jer to znači da se vlast mora uvijek konstituisati sa “jedne strane”, što će reći da bez obzira na snagu vi ostajete vlast”, kazao je Perić.

To je, kako je dodao, najveći demokratski izazov za Crnu Goru.

“A njegovo razrješenje vidim u osvježavanju političke scene – od personalnog, preko idejnog, pa sve do pojavljivanja auteničnih političkih iskaza”, rekao je Perić.

Komentarišući rad Vlade, Perić je rekao da se Vlada na unutrašnjem planu, osim povećanja minimalne penzije i početnog dobrog upravljanja krizom u organizovanju popisa, nema mnogo čime pohvaliti.

Prema njegovoj ocjeni, i u ta dva slučaja ti rezultati su nepotpuni i mogu biti varljivi.

“Prvo, povećanje minimalne penzije jer stvorilo dileme u vezi sa iznosom povećanja svih ostalih penzija koje ne prati jasno objašenjenje kako bi ono dalje išlo i, drugo, rezultate popisa ne znamo ni do danas niti je operativan softver za provjeru unosa podataka”, rekao je Perić.

On je naveo da je na spoljnopolitičkom planu značajan uspjeh dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

“Ali je IBAR prvenstveno rezultat želje Evropske unije da se u izmijenjenim geostrateškim okolnostima pruži snaga procesu proširenja”, smatra Perić.

Govoreći o datim obećanjima, Perić je kazao da je možda najslikovitije to da će u septembru građevinska operativa biti na trasi Mateševo-Andrijevica.

“Ova Vlada predstavlja dosadašnji populistički maksimum koji ćemo plaćati na dva načina: ekonomski – ogromnim zaduženjima i politički – kupovanjem opstanka na vlasti značajnim zaokretom udesno”, ocijenio je Perić.

Upitan da li smatra da će doći do vanrednih parlamentarnih izbora, Perić je rekao da se kod ZBCG vidi jasna želja i projekcija da Vlada traje do kraja mandata.

“Ipak, nijesam siguran da ona može politički preživjeti iznevjerena obećana kojih će biti sve više”, rekao je Perić.

On je kazao da je ključno obećanje u vezi sa prosječnom platom od hiljadu EUR, a da to bude održivo rješenje.

“Očigledna je namjera ZBCG da ne preuzme odgovornost za ekonomske rezultate, ali teško da će građani biti do te mjere naivni da prihvate druge teme umjesto ispunjenja upravo tih, ekonomskih obećanja”, dodao je Perić.

On je rekao da je u politici najčešće pobjednik onaj koji nametne temu.

“Otud ovoliki napor da se identitetsko pitanje koje bi se tumačilo sa jednog kraja nametna kao ultimativni imperativ”, rekao je Perić.

Prema njegovim riječima, stvara se ambijent da je nebitno za šta građanin glasa.

“Imaće istu političku klasu koja će postajati sve vještija u obesmišljavanju demokratije i jedne od njenih velikih prednosti – koliko god samovolja ili demagogija vlasti bila ona je vremenski ograničena na najdalje četiri godine”, rekao je Perić.

Prema njegovoj ocjeni, jedini valjan i smislen odgovor na to je istrajnost i stalno učešće građana na izborima.

“Pa neka kažnjavaju i nagrađuju koga misle da treba, ali da svojom kondicijom unesu novi dah u demokratiju – jer postojeće elite to očito nemaju interes da čine”, zaključio je Perić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS