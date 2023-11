Nikolić: Pokazna vježba kako izgleda kad se Mandić dohvati vlasti

Podgorica, (MINA) – Odluka predsjednika parlamenta Andrije Mandića, da poslanike ne obavijesti o sjednici, već je održi bez njih, pokazna je vježba kako izgleda kada se vlasti dohvati Mandić, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

Nikolić je na konferenciji za novinare rekao da se dogodio prvorazredni skandal.

“Održana je sjednica o kojoj poslanici nisu bili obavješteni. Vidjeli smo pokaznu vježbu kako izgleda kada se vlasti dohvati Mandić. Ovo je stamota za ugled parlamenta i nikada se nije dogodilo u parlamentarnoj praksi”, rekao je Nikolić, prenosi Pobjeda.

On je rekao da ga je po završetku sjednice zvao Mandić da mu kaže da je u pitanju tehnička stvar i da će kolegijum biti održan naredne sedmice.

Nikolić je rekao da je Mandić nelegalno poslanik i predsjednik Skupštine jer posjeduje dvojno državljanstvo.

“A obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je da pokrene postupak oduzimanja crnogorskog drzavljanstva Mandiću”, kazao je Nikolić.

On je kazao da se nikada nije dogodilo da se sjednica parlamenta nastavlja a da o tome nijesu obavješteni poslanici.

“Ovo je veoma opasna praksa. Bili smo do kraja zatečeni jer se ova stvar mogla dogovoriti na kolegijumu jer su ovi stvari koje ne zahtijevaju raspravu. Čemu služe poslanici u parlamentu. Mi ćemo o ovom obavijestiti i međunarodnu javnost”, kazao je Nikolić.

