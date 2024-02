Mandić: Rekonstrukcija Vlade najkasnije do ljeta

Podgorica, (MINA) – Kompletna rekonstrukcija Vlade biće izvršena najkasnije do ljeta, jer su rezultati vlasti u samo tri mjeseca impresivni, rekao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

“Da su rezultati, koje je parlamentarna većina, zajedno sa Vladom, ostvarila u tri mjeseca, impresivni, pokazuju pohvale koje stižu sa međunarodnih adresa”, rekao je Mandić gostujući na Gradskoj Televiziji.

Shodno tome, kako je kazao, realno je da se rekonstrukrucija Vlade desi prije ljeta.

“U međuvremenu ćemo napraviti još zajedničkih pomaka i parlamentarna većina ali svakako i Vlada koja predano radi na mnogim stvarima”, rekao je Mandić, prenosi portal Gradske Televizije.

On je kazao da odaje priznanje premijeru Milojku Spajiću zbog realizacije popisa.

Mandić je rekao da će se premijerom Milojkom Spajićem razgovarati na temu turskog državljanina Binali Čamgoza.

“Ne vidim zašto rizikujemo pogoršanje bilo kakvog odnosa sa Turskom, a vidim iz izjave predsjednika Crne Gore da je i on dobio od ministra Turske jednu vrstu blagog prekora zašto Crna Gora nije izašla u susret turskim zahtjevima”, naveo je Mandić.

On je kazao da ni u šta nema bezgranično povjerenje i da tako sumnja u tačnost pojedinih podataka koje mu dostavlja bezbjednosni sektor.

“Imam i mnogo dokaza na čemu se temelji ova moja sumnja jer sam u prethodnom periodu gledao stotine pa čak i hijadu promašaja od onih koji su bili zaduženi da primjenjuju zaon pa ga nisu primjenjivali ili su ga primjenjivali na način da su radili za grupe koje su imale interese u tome”, kazao je Mandić.

On je zaključio da Crna Gora mora nastaviti putem pomirenja i naglasio da takav put nema alternativu.

