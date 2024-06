Delegacihja EU pozdravlja usvajanje IBAR zakona

Podgorica, (MINA) – Delegacija Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, pozdravila je usvajanje najširim konsezusom ključnih zakona iz evropske agende, zajedničkim radom Vlade i Skupštine.

Iz Delegacije su na mreži X objavili da je to dokaz da se sjajne stvari dešavaju u Crnoj Gori kada njeni politički lideri stave interese građana na prvo mjesto i sarađuju za napredak ka EU.

“Novi zakoni iz oblasti vladavine prava su ključni za izgradnju sigurnije i prosperitetnije evropske budućnosti za crnogorske građane.Sa zadovoljstvom pozdravljamo usvajanje najširim konsenzusom ključnih zakona iz evropske agende, kroz zajednički i naporan rad Vlade i Skupštine Crne Gore”, poručili su iz Delegacije EU.

