Bešić: Evropski savez ima široki koalicioni kapacitet

Podgorica, (MINA) – Evropski savez, u kome će biti Socijaldemokratska partija (SD), Socijaldemokrate (SD) i Liberalna partija (LP), ima široki koalicioni kapacitet i mogu biti potencijalni partneri svima, osim partijama bivšeg Demokratskog fronta (DF), ocijenio je profesor i metodolog Miloš Bešić.

Evropski savez u kojem će, osim SDP-a, SD-a i LP-a, biti nezavisni intelektualci, univerzitetski profesori, ekološki i društveni aktivnosti i građani koji se do sada nijesu aktivno uključivali u politički život, zvanično će biti predstavljen sjutra.

Bešić je agenciji MINA rekao da Evropski savez može da pledira na deset do 12 odsto biračkog tijela.

On je istakao da je vrlo teško pretpostaviti domete tog saveza, navodeći da će to zavisiti od njihove organizacije i načina na koji se budu predstavili, kao i od toga ko će biti prvi čovjek saveza.

“Nemam nikakvih sumnji da se oni nalaze već sada negdje oko pet-šest odsto, prema mojoj slobodnoj procjeni“, naveo je Bešić.

Govoreći o koalicionom kapacitetu Evropskog saveza, on je rekao da im je, osim DF-a, svako potencijalni saveznik.

„To je jedna struktura koja ima vrlo široki koalicioni potencijal. Osim stranaka eksplicitne prosrpske orijentacije, ja mislim da oni mogu biti vrlo poželjni za sve ostale strukture i aktere“, naveo je Bešić.

On je kazao da u Crnoj Gori ima prostora za bilo koju novu strukturu, ukoliko zaista bude na neki način nova struktura.

„Ovaj savez jeste nov, a karakter novine ima, ne zbog aktera koji čine taj savez, nego zbog toga što je u tom dijelu političkog bića Crne Gore ili glasača postoji jedan vrlo intenzivan prostor od nekih 10-12 odsto glasača, koji se zapravo nalaze vrlo blizu zone onog što ta nova struktura treba da predstavlja“, rekao je Bešić.

Kako je kazao, to su građanski glasači, privrženi Crnoj Gori i „nesrspki orijentisani“.

„Ali jednako glasači koji su suviše kritični prema Demokratskoj partiji socijalista (DPS) i svim njegovim praksama i glasači koji pripadaju brađanskom anti-DPS tkivu“, rekao je Bešić.

On je ocijenio da je za to biračko tijelo, koje broji između deset i 12 odsto glasača, takav pokret idealna ponuda.

„Oni će imati mnogo iskušenja, moraće da prođu određene korake. Prvo vidjećemo koliko će efektivno to da funkcioniše kao savez ili jedinstvena partija. Oni moraju biti nova jedinstvena partija, a ne skup prethodnih partija“, naglasio je Bešić.

Kako je rekao, druga stvar je pitanje vođstva Evropskog pokreta, odnosno ko je prvi čovjek u toj priči.

„Uvijek je to važno, personifikacija određene politike ima svoju veliku težinu. Nijesam siguran ko će biti lider te nove strukture, ali kada to vidimo imaćemo neko realističniju procjenu“, rekao je Bešić.

On je kazao da od biračkog tijela na koje pledira Evropski pokret najveći dio glasača i dalje glasa DPS, a jedan dio glasa i manjinske stranke.

„Postoji jedno manjinsko građanski orijentisano biračko tijelo kojem oni mogu biti vrlo prihvatljivi“, smatra Bešić.

Kako je dodao, jedan dio tog biračkog tijela glasa za Pokret Evropa sad (PES), a možda nešto malo i Demokrate.

Upitan koje su dobre strane formiranja Evropskog saveza, Bešić je rekao je u Crnoj Gori generalno potrebno udruživanje svih koji su programski slični.

Prema njegovoj ocjeni, u Crnoj Gori ima previše partija bez prijeke potrebe.

„Veliki broj partija, a ove tri su tipičan primjer, koje ideološki, prostorno, građanski, čak i psihološki, predstavljaju jednu istu strukturu. Ako imate jedinstvenu ponudu nema nikakve potrebe da imate veći broj partija“, rekao je Bešić.

On je naveo da se, nažalost, umjesto da se ukrupnjava, politička scena u Crnoj Gori dalje usitnjava, navodeći primjer DF-a koji se, kao jasno profilisana prosrpska ocjena, podijelio.

„Svaka vrsta udruživanja u Crnoj Gori je potpuno legitimna, prihvatljiva i poželjna, jer za isto biračko tijelo imamo previše partija“, poručio je Bešić.

