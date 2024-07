Petrić: Milatović sa opozicijom dogovorio datum izbora u Podgorici

Podgrica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović datum izbora u Podgorici dogovorio je sa opozicijom, rekao je poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Dražen Petrić.

Milatović je izbore u Podgorici zakazao za 29. septembar.

Petrić je, kako je saopšteno iz PES-a, kazao da ono što su u PES-u već odavno prozreli danas je dobilo i zvaničnu potvrdu.

“Milatović je sa opozicijom dogovorio i rušenje vlasti u Podgorici, ali i cijeli scenario prema kojem je neophodno izbore sprovesti prije implementacije programa Evropa Sad 2”, rekao je Petrić.

On je kazao da, činjenica da je predsjednik države izbore raspisao za 29. septembar govori da će se cijela kampanja voditi usred sezone, sve zbog straha od nesumnjive realizacije programa za koji je sa novim političkim saveznicima govorio da ne postoji.

“Dokaz da se novoj koaliciji toliko žurilo je nemušto objašnjenje predsjednika da je dan izbora odabrao zbog racionalnosti kako bi se održali u istom danu kada i izbori u Kotoru”, naveo je Petrić.

On je kazao da je Milatović prije nepunih 20 dana izbore u Gusinju zakazao za 15. septembar, a ranije je razdvojio i izbore u Budvi i Andrijevici, “ne poštujući dovoljno ni građane koji su umorni od izbornih procesa”.

Petrić smatra da samo naivni mogu povjerovati da predsjednik države iskreno vjeruje u princip da „niko ne treba da se plaši izbora jer to znači plašiti se suda građana“, koji je sam izrekao.

“Da vjeruje, koliko danas bi raspisao i predsjedničke izbore pošto je danom svog izbora prestao biti „predsjednik svih građana“”, dodao je Petrić.

On je naveo da Milatović poziciju do sada nije koristio ni za šta drugo osim opstrukcije PES-a i stranaka parlamentarne većine uz pomoć kojih je i došao na poziciju koju obnaša.

“A sada ih kvalifikuje čak i kao nepristojne”, dodao je Petrić.

On je kazao da je rušenjem vlasti u Podgorici jasno i građanima da je Milatović opsjednut ličnom ambicijom.

“Koja ga je dovela do toga da umjesto da bude politički lider nove generacije, on postane saveznik DPS-a, protiv kojeg je u kampanji tvrdio da se bori, i lider posrnulih partija koje su ispod cenzusa”, kazao je Petrić.

On je rekao da je siguran da je takav “kopernikanski obrt” Milatovića najbolja potvrda njegove delegitimacije i dovoljan razlog da vrati građanima i sopstveni mandat.

