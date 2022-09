Održati stabilan put prema EU bez obzira na politička dešavanja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, bez obzira na dešavanja na političkoj sceni, mora da održi stabilan put prema članstvu u Evropskoj uniji (EU), poručila je novoimenovana italijanska ambasadorka u Podgorici, Andreina Marsela.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Marsela je, na sastanku sa ministarkom evropskih poslova Jovanom Marović, kazala da je Crna Gora i dalje predvodnik u pregovaračkom procesu.

Ona je rekla da Italija želi da Crna Gora postane nova članica EU.

„Marsela je poručila da, bez obzira na dešavanja na političkoj sceni, Crna Gora mora održati stabilan put prema članstvu u EU“, navodi se u saopštenju.

Sa sastanka je poručeno da Crna Gora mora intenzivirati reforme koje vode članstvu u EU i da na tom putu može da računa na punu podršku Italije.

Marović je zahvalila na konkretnoj i dosljednoj podršci koju Italija pruža procesu integracije Crne Gore u EU.

Ona je, kako su naveli iz Generalnog sekretarijata Vlade, ukazala na predstojeće obaveze i činjenicu da je za prelazak u napredniju fazu procesa pristupanja neophodno finalizovati reforme iz oblasti vladavine prava.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS