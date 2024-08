Nikolić: Uz račune za struju stiže propagandni materijal PES-a

Podgorica, (MINA) – Crnogorskim građanima je jutros, uz račune za struju, dostavljen politički program Pokreta Evropa sad, kazao je šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić.

On je to objavio na društvenoj mreži X, navodeći da se radi o brutalnoj zloupotrebi javnih preduzeća u susret lokalnim izborima.

“Zahtijevamo od direktora Pošte Crne Gore da objasni čija je odluka da propagandne političke materijale dijele uz račune za struju”, naveo je Nikolić.

