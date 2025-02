Neće odustati dok se ne utvrdi odgovornost za propuste na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra” neće odustati od okupljanja dok se ne utvrde odgovornost i propusti u postupanju nadležnih organa za vrijeme i nakon dva zločina na Cetinju u kojima su ubijene 23 osobe, poručile su predstavnice te grupe.

Bojana Ivanović, uoči protesta koji je zakazan za sjutra, kazala je da u grupi “Kamo Śutra” prepoznaju aktivnosti Vlade na povećanju broja policajaca, unaprjeđenju zakonodavstva u oblasti oružja i organizovanju tribina na temu mentalnog zdravlja, ali da je prije svega neophodno utvrditi odgovornost za propuste na Cetinju.

“Ne možemo početi sa ispunjavanjem zahtjeva od kraja, moramo početi od početka. Znači, prvo su bitni odgovornost i propusti, odnosno da se utvrdi tačno ko je i za šta odgovoran. Nakon te odgovornosti mi tek možemo da počnemo kao društvo da se mijenjamo”, rekla je Ivanović agenciji MINA.

Ona je istakla da je potrebno odgovoriti zašto tokom dvije i po godine ništa nije urađeno da se ne ponovi zločin na Cetinju, zašto ono što se radi u posljednjih mjesec nije urađeno ranije i zašto i dalje nema odgovora na pitanja koja su ključna u istrazi.

Ivanović je naglasila da neće odustati dok se njihovi zahtjevi u potpunosti ne ispune.

Na pitanje da li su zadovoljni podrškom koju dobijaju od profesora i studenata, Anastasija Martinović je odgovorila da im je podrška fakulteta “vjetar u leđa” i da ih raduje da tokom svake blokade i protesta vide više mladih lica.

“To je nama uspjeh, sama činjenica da smo uspjeli da okupimo omladinu i da im prenesemo našu poruku i da shvate da ovo nije politički, da ne dijelimo studente, nego da svi idemo u zajedničku borbu”, rekla je Martinović.

Ivanović je istakla da broj studenta koji podržava podržava grupu „Kamo Śutra” nije ključan u njihovoj borbi.

“Nemamo informaciju koji je tačan broj studenta koji nas podržava, ali nas raduje činjenica da sa svakom blokadom i sa svakim novim protestom vidimo nove mlade ljude koji nam prilaze i koji žele da doprinesu ovoj borbi”, rekla je Ivanović.

Ona je naglasila da to nijesu studenski protesti, već protesti koje organizuju studenti i na koje su pozvani svi.

Prema riječima Ivanović, odluke na nivou organizacije donose demokratski. “Ne postoji vođa, kao što ne postoji niko iza nas”.

Na pitanje zašto izostaje šira podrška studenata i društva, Martinović je kazala da u Crnoj Gori nema razvijene kulture protesta i bunta, pogotovo kod mladih.

“Znamo da kod nas sve funkcioniše tako da kad je servirano sve ispred tebe i kad vidiš da to valja, da je bezbjedno i da ide ka nečemu, onda će tek ljudi da se priključe”, rekla je Martinović.

Ivanović je dodala da je cilj svega što rade, osim zahtjeva koje žele da budu ispunjeni, da mladima pošalju poruku da ne treba da se plaše.

“Želimo i mladima da pošaljemo poruku da ne treba da nas je strah da izađemo na ulicu i kažemo šta nam smeta. Mi želimo da živimo u ovoj državi i na nama ostaje ova država”, kazala je Ivanović.

Na pitanje zašto postoji dilema oko toga da li podržati studente koji se bore za promjene i bolji sistem, Martinović je rekla da su svjesni da pojedini imaju predrasude.

“Mi muku mučimo s tim da se opravdamo i da stavimo do znanja da iza nas ne stoji niko. Svjesni smo toga da ljudi imaju neke stigme, da misle da smo pioni političke partije, da preko nas pokušaju ili da se vrate na vlast, ili da nešto promijene. To je totalna neboloza, totalna laž”, kazala je Martinović.

Ivanović je naglasila da je ključni razlog izostanka šire podrške studentima i to što su ljudi navikli da političke partije mlade “koriste kao dekoraciju” u političkim kampanjama.

“I sada je nekako predstavljeno kao nemoguće to što se okupila grupa ljudi koji misle svojom glavom. Nemoguće je da postoji u Crnoj Gori grupa ljudi, studenta, koji su izašli na ulicu da iskažu određeno nezadovoljstvo, a da iza njih ne stoji nijedna politička partija”, navela je Ivanović.

Komentarišući krivičnu prijavu koju je grupa „Kamo Śutra” podnijela protiv Demokratske Crne Gore zbog optužbi o povezanosti organizatora protesta sa kriminalnim klanovima i korupcijom, Martinović je rekla da su tom tužbom željeli da stave tačku na optužbe koje nijesu potkrijepljene dokazima.

Ivanović je kazala da je tužba i način da svima stave do znanja da mora postojati odgovornost za javno izgovorenu riječ, posevno kada je ona odgovorena sa određenih pozicija.

Komentarišući proteste u Srbiji, Martinović je rekla da studente u Crnoj Gori i Srbiji nažalost povezuju tragični događaji zbog kojih su počele pobune, dodajući da bunt koji je pokrenut nije protiv vlasti, već protiv “čuvanja fotelja”.

“Ne možemo da shvatimo kako je to jedno mjesto, jedna stolica, bitnija od 23 života i kako je kancelarija bitnija od odgovornosti i nekog moralnog stava i razmišljenja”, navela je Martinović.

Na pitanje da li su u kontaktu sa kolegama iz Srbije i da li su od njih dobili podršku, Ivanović je rekla da su ih podržali određeni predstavnici njihovih organizacija.

“Naravno, oni su nam uzor. Oni su primjer na osnovu kojeg smo se i mi pokrenuli. Da nijesu oni to uradili, ja ne znam da li bismo se mi ovako motivisali i ovim željom i snagom istupili”, rekla je Ivanović.

Na pitanje da li planiraju širenje protesta ukoliko zahtjevi ne budu ispunjeni, Ivanović je rekla da će građanska neposlušnost biti sve jača ukoliko se bude produžavala tišina nadležnih organa.

“Ako se nastavi ta tišina naša građanska neposlušnost samo može da bude jača, jer prosto nije ovo normalan život. A i nije normalno da na sve to ne postoji nikakvo oglašavanje i da samo sa druge strane stoji tišina”, rekla je Ivanović.

Na pitanje da li je u okviru planova za naredni moguća i blokada nastave na fakultetima, Ivanović je rekla da za sad nemaju planove u tom pravcu i da će sve zavisiti od daljeg slijeda događaja, ali da ne može reći da je bilo šta isključeno.

