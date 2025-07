Uslovi za otvaranje Nuncijature biće uskoro ispunjeni

Podgorica, (MINA) – Uslovi za otvaranje Nuncijature u Crnoj Gori biće uskoro ispunjeni, najavio je premijer Milojko Spajić, navodeći da očekuje da ti uslovi budu ispunjeni već do kraja jula.

Spajić se u Vatikanu sastao sa papom Lavom XVI, kao i sa državnim sekretarom kardinalom Pjetrom Parolinom i nadbiskupom Ričardom Galagerom.

„U prijatnom razgovoru strane su izrazile zadovoljstvo zbog odličnih bilateralnih odnosa“, saopšteno je iz Spajićevog kabineta.

Kako se navodi, na sastanku je razgovarano i o saradnji izvršne vlasti u Crnoj Gori sa vjerskim zajednicama, a neke od tema bili su regionalni odnosi na Zapadnom Balkanu, kao i rat u Ukrajini.

Spajić je nakon sastanka kazao da su u srdačnom razgovoru sa papom Lavom XIV, koji je trajao višestruko duže od planiranog, potvrđeni odlični odnosi Crne Gore i Svete Stolice, koji imaju duboke istorijske korjene i tradiciju uzajamnog poštovanja još od 19. vijeka kad je Knjaz Nikola potpisao prvi Konkordat.

„Kao veliku čast za našu zemlju – prenijeli smo poruku da očekujemo da se svi uslovi za otvaranje Nuncijature u našoj zemlji ispune već do kraja jula“, istakao je Spajić.

Navodi se da su prvoj audijenciji nekog crnogorskog zvaničnika sa novim poglavarom Rimokatoličke crkve, izabranim 8. maja, prisustvovali i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, šef Kabineta predsjednika Vlade Branko Krvavac i otpravnica poslova crnogorske ambasade pri Svetoj Stolici i Suverenom viteškom malteškom redu Milica Petrović.

